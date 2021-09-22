Депутат Железняк перечислил мотивы покушения на помощника Зеленского Шефира

Москва, 22 сентября. Версия «российского следа» в покушении на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира несостоятельна, но есть и другие теории, уверен депутат Сергей Железняк.

В комментарии Федеральному агентству новостей законодатель перечислил наиболее возможные версии произошедшего. По мнению политика, покушение на советника президента Украины и попытки «повесить» произошедшее на Россию демонстрируют уровень деградации Киева.

«Мы наблюдаем давно, как Украина скатывается к временам, когда на улицах безнаказанно стреляют и убивают, а правоохранительная система показывает свою беспомощность. При этом украинские русофобы пытаются представить любые внутренние криминальные "разборки" как борьбу России с Украиной», — подчеркнул политик.

Помимо криминальной подоплеки инцидента всегда остается сугубо внутриполитическая, уверен Железняк. На Украине идет активная борьба за власть и передел сфер влияния, и в этой войне все средства хороши, отметил законодатель.

«Не стоит сбрасывать со счетов, что на Украине продолжается острая внутренняя политическая борьба. <...> Криминальное нападение на помощника президента Украины власти могут использовать в качестве повода для сведения счетов с оппозицией», — заключил депутат.

Автомобиль помощника Зеленского и сооснователя студии «Квартал 95» был обстрелян из автоматического оружия утром 22 сентября. Президент Украины допустил, что с помощью покушения на Шефира ему захотели «передать привет».