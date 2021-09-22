Самарские «Крылья Советов» одержали самую крупную победу в истории Кубка России

Ногинск, 22 сентября. «Крылья Советов» одержали крупнейшую победу в истории Кубка России по футболу, разгромив в матче группового этапа «Знамя».

Футболисты «Крыльев Советов» 22 сентября одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Кубка России, забив 10 безответных мячей в ворота клуба «Знамя».Встреча проходила в Московской области. Дубль в этом матче оформил 16-летний полузащитник самарской команды Сергей Пиняев. Он впервые начинал встречу в основном составе «Крыльев Советов». Кроме Пиняева голами в этом матче отметились Гленн Бейл, Денис Якуба, Даниил Липовой, а также Иван Сергеев и Дмитрий Цыпченко, оформившие дубль и хет-трик соответственно.

«Крылья Советов» одержали самую крупную победу в истории Кубка России. Второй по значимости футбольный турнир проводится в РФ с 1992 года.

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