Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 20:18
20:13
Весь мир
Бразильскую делегацию в ООН отправили на самоизоляцию
20:11
Политика
Немецкое правительство ответило на запрос о спонсировании отдыха Навального в Германии
20:10
Общество
Выращенные в Новосибирском зоопарке горные бараны вернулись в естественную среду обитания
20:09
Происшествия
Петербуржец выловил из реки пакет с телом младенца
20:08
Происшествия
В Хакасии тело пропавшего подростка обнаружили в гараже рядом с домом
20:07
Общество
Уфолог Уваров поделился шокирующей версией гибели древнего города в долине реки Иордан
20:07
Армия
ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Желобок в ЛНР
20:06
Шоу-бизнес
Могилу покойного мужа Божены Рынски никто не навещает
20:05
Политика
В Латвии одобрили во втором чтении закон о запрете на использование георгиевской ленточки
20:04
Армия
Зеленский призвал Столтенберга увеличить присутствие НАТО в Черном море
Все новости

Эксперт Гапоненко заявил об отсутствии политической связи между странами Прибалтики

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 19:09
1
Политика
Эксперт Гапоненко заявил об отсутствии политической связи между странами Прибалтики
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Санкт-Петербург, 22 сентября. Страны Прибалтики мало что объединяет. Об этом заявил латвийский общественный деятель Александр Гапоненко.

Эксперт занимается борьбой за права русскоязычных людей в Латвии. Он также является организатором общества «За родной язык!». Гапоненко принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной Балтии.

Журналисты попросили общественника ответить на вопрос, что объединяет Литву, Латвию и Эстонию, кроме русофобской политики и Североатлантического альянса (НАТО). Он ответил, эти страны — очень разные, они имеют противоречивые экономические интересы, у них нет политической связи.

«Балтийское единство как движение возникло в период выхода Прибалтики из состава СССР. В этом они были едины. А на протяжении следующих 30 лет я не знаю ни одного примера, когда страны Балтии выступали единым фронтом», — сказал Александр Гапоненко.

Общественник Гапоненко заявил об отсутствии политической связи между странами Прибалтики
Федеральное агентство новостей  / Карен Маркарян

Они сходятся только в том, что подпевают США, пытаются разорвать связь Западной Европы с Россией. Однако в этом вопросе каждая страна пытается извлечь собственную выгоду, получить средства из американского и европейского бюджетов.

Ранее Литва заявила, что недовольна сокращением поставок газа из России в Европу из-за «Северного потока — 2», передает НСН. Евросоюз испытывает проблемы с топливом из-за перехода на «зеленые» энергоресурсы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эксперт Гапоненко заявил об отсутствии политической связи между странами Прибалтики
сша прибалтика эфир
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru