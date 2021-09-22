Эксперт Гапоненко заявил об отсутствии политической связи между странами Прибалтики

Санкт-Петербург, 22 сентября. Страны Прибалтики мало что объединяет. Об этом заявил латвийский общественный деятель Александр Гапоненко.

Эксперт занимается борьбой за права русскоязычных людей в Латвии. Он также является организатором общества «За родной язык!». Гапоненко принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной Балтии.

Журналисты попросили общественника ответить на вопрос, что объединяет Литву, Латвию и Эстонию, кроме русофобской политики и Североатлантического альянса (НАТО). Он ответил, эти страны — очень разные, они имеют противоречивые экономические интересы, у них нет политической связи.

«Балтийское единство как движение возникло в период выхода Прибалтики из состава СССР. В этом они были едины. А на протяжении следующих 30 лет я не знаю ни одного примера, когда страны Балтии выступали единым фронтом», — сказал Александр Гапоненко.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Они сходятся только в том, что подпевают США, пытаются разорвать связь Западной Европы с Россией. Однако в этом вопросе каждая страна пытается извлечь собственную выгоду, получить средства из американского и европейского бюджетов.

Ранее Литва заявила, что недовольна сокращением поставок газа из России в Европу из-за «Северного потока — 2», передает НСН. Евросоюз испытывает проблемы с топливом из-за перехода на «зеленые» энергоресурсы.