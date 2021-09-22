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Отец Николая Баскова скончался от рака мозга
Шоу-бизнес
Отец Николая Баскова скончался от рака мозга
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Москва, 22 сентября. Певец Николай Басков рассказал, что послужило причиной смерти его отца, который скончался в 2019 году. Исполнитель вспомнил о последних месяцах жизни члена семьи.

К смерти отца народного артиста РФ стал рак мозга. По словам Баскова, серьезно болевший мужчина уходил из жизни очень тяжело.

В тот непростой период исполнителю приходилось крайне непросто, поскольку он старался «держать лицо» на работе и оставаться позитивным. При этом отцу певца ежемесячно приходили результаты анализов, по которым было видно, что пациент медленно угасает.

«И были моменты, когда папа уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил в себе, посторонних не посвящал в свою беду», — вспомнил артист в интервью kp.ru.

Как отметил Басков, эта боль до сих пор остается с ним. Оперный исполнитель полагает, что именно по этой причине не создал семью к 45 годам. Певец отказывается следовать веяниям моды и заводить детей только для себя. Поскольку сам артист рос в полноценной семье, он хотел бы, чтобы и его дети воспитывались в любви двух родителей, сообщает телеканал «360».

Психолог Андрей Зберовский ранее поделился своей версией о причинах холостяцкой жизни Баскова. По мнению эксперта, исполнитель чрезмерно привязан к матери.

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Все новости / Шоу-бизнес / Отец Николая Баскова скончался от рака мозга
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