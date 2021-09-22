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Американцы поддержали предложение разделить США «по партийному признаку»
Весь мир
Американцы поддержали предложение разделить США «по партийному признаку»
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face / Image Press Agency

Вашингтон, 22 сентября. Пользователи социальной сети Twitter поддержали идею актрисы Сары Сильверман о разделении США на «республиканское» и «демократическое» государства.

В своем подкасте, опубликованном в Twitter 13 сентября, популярная в Соединенных Штатах актриса, выступающая в формате стенд-ап и политической сатиры, в полу-шутливой форме высказалась о необходимости разделения страны по партийному признаку.

«Может быть это неправильная мысль. А может быть и правильная — я не знаю…но люди, которые не ладят в отношениях, они расстаются. Почему бы нам в конце концов не понять, что эти штаты (США) не работают и разделиться на две или три страны.

Будут США-1 и США-2. И они могут быть США-1. Консерваторы могут быть США-1, потому что им нравится быть первыми — для них это что-то значит. Мы будем США-2, и мы будем союзниками. Они будут приезжать сюда, мы — туда. Но, часто, когда вы едете в другую страну, вы должны быть привитым. Вот и все», — заявила Сильверман в своем микроблоге.

Всего за несколько дней этот твит получил несколько тысяч положительных оценок и более 500 ретвитов. Пользователи в комментариях активно поддержали мнение Сары по поводу политического переустройства страны.

«Я клянусь, я чувствую то же самое», — пишет пользователь TarantulaYoung.

«Миллионы из нас, живущих в этих штатах, каждый день борются против консервативной политики, чтобы сделать ее лучше», — говорит gutierrezg5.

«Я честно думал об этом и сказал это. Почему бы нам не разделить США на 2 или 3 страны, чтобы каждая группа могла более или менее получить то, что они хотят, и мы могли бы прекратить всю эту борьбу между либералами и консерваторами? Мы можем разделить вооруженные силы, чтобы все мы были защищены. Почему нет?», — написал Loraxpro.

Некоторые комментаторы предложили пойти еще дальше, создав не два или три, а 50 государств — по количеству штатов или даже 330 миллионов государств — по числу жителей.

Тем не менее, многие отметили потенциальную опасность высказывания идей о разделении страны, указывая, что США только проиграют от такого разделения.

«Это невероятно вредная и опасная идея, которая, если она будет реализована, нанесет невероятный вред миллионам людей в красных штатах и разрушит как экономику, так и национальную безопасность всех «Америк»», — говорит Ankerstjernen, советуя изучить опыт постсоветского пространства.

Сара Сильверман является убежденной сторонницей Демократической партии США и поддерживает израильскую левосионистскую партию Мерец. В ходе президентской кампании 2016 года поддерживала кандидатуру левого демократа Берни Сандерса. В ходе конвенции Демократической партии Сильверман призвала сторонников Сандерса отдать свои голоса за Хилари Клинтон, которая была выдвинута кандидатом от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу.

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сша раскол США
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