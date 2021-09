Американцы поддержали предложение разделить США «по партийному признаку»

Вашингтон, 22 сентября. Пользователи социальной сети Twitter поддержали идею актрисы Сары Сильверман о разделении США на «республиканское» и «демократическое» государства.

В своем подкасте, опубликованном в Twitter 13 сентября, популярная в Соединенных Штатах актриса, выступающая в формате стенд-ап и политической сатиры, в полу-шутливой форме высказалась о необходимости разделения страны по партийному признаку.

«Может быть это неправильная мысль. А может быть и правильная — я не знаю…но люди, которые не ладят в отношениях, они расстаются. Почему бы нам в конце концов не понять, что эти штаты (США) не работают и разделиться на две или три страны. Будут США-1 и США-2. И они могут быть США-1. Консерваторы могут быть США-1, потому что им нравится быть первыми — для них это что-то значит. Мы будем США-2, и мы будем союзниками. Они будут приезжать сюда, мы — туда. Но, часто, когда вы едете в другую страну, вы должны быть привитым. Вот и все», — заявила Сильверман в своем микроблоге.

Maybe we should break up. pic.twitter.com/AbxLes3XjL — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) September 13, 2021

Всего за несколько дней этот твит получил несколько тысяч положительных оценок и более 500 ретвитов. Пользователи в комментариях активно поддержали мнение Сары по поводу политического переустройства страны.

«Я клянусь, я чувствую то же самое», — пишет пользователь TarantulaYoung.

I swear, I've felt the exact same way.



We're trying to do bastardize this thing and make 50 states (or 51, 52? I don't know. Make DC a state) and California (5th largest GDP last I checked) is prisoner (and was prisoner) to 4 years of Donald Trump, now Supreme Court mess. Go on — Arvin Foroutan (@TarantulaYoung) September 13, 2021

«Миллионы из нас, живущих в этих штатах, каждый день борются против консервативной политики, чтобы сделать ее лучше», — говорит gutierrezg5.

There’s literally millions of us living in these states fighting everyday against these conservative policies to make it better….. — Gabriel Gutierrez (@gutierrezg5) September 13, 2021

«Я честно думал об этом и сказал это. Почему бы нам не разделить США на 2 или 3 страны, чтобы каждая группа могла более или менее получить то, что они хотят, и мы могли бы прекратить всю эту борьбу между либералами и консерваторами? Мы можем разделить вооруженные силы, чтобы все мы были защищены. Почему нет?», — написал Loraxpro.

I’ve honestly thought this & said it. Why don’t we divide the USA into 2 or 3 countries so that each group can more or less get what they want & we can stop all this fighting between liberals & conservatives? We can share the armed forces so that we are all protected. Why not? — Save Our Planet (@Loraxpro) September 13, 2021

Некоторые комментаторы предложили пойти еще дальше, создав не два или три, а 50 государств — по количеству штатов или даже 330 миллионов государств — по числу жителей.

Hear me out... Your idea, but 50 countries. pic.twitter.com/LHHbYV8g5Q — JWes™️ (@JWesCampbell) September 16, 2021

Тем не менее, многие отметили потенциальную опасность высказывания идей о разделении страны, указывая, что США только проиграют от такого разделения.

«Это невероятно вредная и опасная идея, которая, если она будет реализована, нанесет невероятный вред миллионам людей в красных штатах и разрушит как экономику, так и национальную безопасность всех «Америк»», — говорит Ankerstjernen, советуя изучить опыт постсоветского пространства.

This is an incredibly harmful and dangerous idea which, if effectuated, will cause incredible harm to millions of people in red states and ruin both the economy and national security of all the "Americas". See post-USSR for details. — Ankerstjern (@Ankerstjernen) September 13, 2021

Сара Сильверман является убежденной сторонницей Демократической партии США и поддерживает израильскую левосионистскую партию Мерец. В ходе президентской кампании 2016 года поддерживала кандидатуру левого демократа Берни Сандерса. В ходе конвенции Демократической партии Сильверман призвала сторонников Сандерса отдать свои голоса за Хилари Клинтон, которая была выдвинута кандидатом от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу.