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Военный эксперт Коротченко назвал «умный» автомат из РФ полезным для спецподразделений
Армия
Военный эксперт Коротченко назвал «умный» автомат из РФ полезным для спецподразделений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 сентября. Бойцы сил специальных операций ВС РФ могут заинтересоваться новым автоматом Калашникова с искусственным интеллектом, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Специалисты российского концерна «Калашников» работают над новым автоматом, в который будут интегрированы системы на основе нейросетей. По словам главного конструктора компании Сергея Уржумцева, при помощи такого оружия боец сможет поражать цели намного быстрее и точнее, так как автомат сам сможет находить и идентифицировать вражеские объекты. По его словам, некоторые элементы этой системы уже изготовлены.

Российский концерн «Калашников» является крупнейшим в мире производителем оружия, обладающим огромным инновационным потенциалом, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии для издания «ПолитЭксперт». Он выразил уверенность в том, что подобный автомат не останется без внимания ВС РФ и займет свое место в арсенале войск России.

«Новейшие разработки, безусловно, найдут свое место в системе вооружения российской армии», — заявил военный эксперт.

Разрабатываемый в России «умный» автомат является перспективной разработкой отечественных инженеров, считает Коротченко. Он уверен, что создание подобного образца должно быть профинансировано государством и включено в гособоронзаказ. Резюмируя, Коротченко рассказал, кого заинтересует подобный автомат. По его словам, такое оружие будет особенно полезно для бойцов спецподразделений.

Ранее представители концерна «Калашников» анонсировали испытания новейшего отечественного легкого пулемета РПЛ-20, которые состоятся в скором времени. По словам главного конструктора, тестирование образца должно подтвердить, что изделие полностью соответствует тактико-техническому заданию.

Кроме того, в компании заявили, что отечественное смарт-ружье МР-155 Ultima получит совместимость с «умными» часами от Apple, передает телеканал «360». Известно, что в основе дробовика лежит классическое охотничье оружие, в которое были интегрированы бортовой компьютер и специальный дисплей, выводящий полезную информацию.

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россия калашников коротченко нейросети автомат
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