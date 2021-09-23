Эксперт по миграции Антонина Бальян в беседе с ФАН рассказала, почему трудовые мигранты до сих пор не возвращаются в российские города после пандемии коронавируса.

Ранее заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга Николай Рогачев рассказал, что за период пандемии рынок труда в петербургской агломерации потерял около 500 000 человек, работавших как официально, так и без оформления. Отсутствие мигрантов в городе и стране привело к дефициту кадров на предприятиях строительной и производственной отраслей.

«Есть понятие «вынужденные мигранты», так вот, все они такими являются, поскольку, приезжая сюда, они вынуждены работать тут, ибо на родине работы нет, а если и есть, то она низкооплачиваемая. Для того, чтобы приехать в Россию, им нужен стартовый капитал: во-первых, это дорога, которая дорогая, во-вторых — им необходимо 4,5 тысячи рублей, чтобы заплатить за регистрацию, и 28,5 тысячи рублей — за получение патента на работу. На сегодняшний день они не могут обеспечить приезд в Россию», — рассказала Антонина Бальян.

viza.md / Информационный портал «Виза Молдова»

Государство сейчас интересует только то, сколько оно поимеет от пребывания трудовых мигрантов, считает собеседница ФАН. Мигрант может находиться в России три месяца — до получения регистрации.

«Помимо этого, еще нет никакой гарантии, что за этот срок он трудоустроится. Три месяца он находится в теневом секторе экономики, то есть он, с одной стороны, легализован, а с другой стороны — не трудоустроен, и у него нет средств заплатить эти 4, 5 тысячи рублей. До тех пор, пока государство будет относиться к мигрантам только в интересах ренты, этот миграционный вопрос не решится», — заявила эксперт по миграции.

Антонина Бальян считает, что сейчас необходимо посмотреть на востребованность мигрантов в России. В первую очередь в стране говорят о трудоустройстве местного коренного населения, однако пока этого не происходит.

«Я считаю, что сейчас нужно восстановить уважение к труду. Ограничение прав и свобод мигрантов не приведет к интеграции и не создаст здоровой атмосферы. Нужно сформировать культуру доверия между нами и уважение. Мы должны знать чужие обычаи и культуру», — сказала собеседница Федерального агентства новостей.

Бальян также отметила, что помочь решить проблемы с нехваткой мигрантов в России может трудовая виза.

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