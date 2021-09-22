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«Худой мир лучше доброй ссоры»: Шугалей надеется на готовность талибов к компромиссу в Афганистане
Политика
«Худой мир лучше доброй ссоры»: Шугалей надеется на готовность талибов к компромиссу в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 сентября. Уставшие от войны жители Афганистана готовы к диалогу, однако им вряд ли удастся избежать противоречий. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ранее представители шиитского меньшинства в Афганистане — общины хазарейцев — пообещали возобновить вооруженное противостояние с боевиками движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая группировка), если те не выполнят своих обещаний о создании инклюзивного правительства, передает «ПолитРоссия».

Ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отметил, что народ Афганистана устал от конфликтов, поэтому хазарейцы и талибы попытаются договориться. Он выразил надежду, что здравый смысл позволит избежать дальнейшего кровопролития.

«Все в Афганистане устали от войны. Сейчас «Талибан» держит под контролем всю страну. Надеюсь, состояние войны, которое длилось многие десятилетия, приведет к пониманию того, что худой мир лучше доброй ссоры», — сказал эксперт.

Шугалей подчеркнул, что к настоящему моменту Афганистану не удалось полностью избавиться от внутренних противоречий. Однако социолог надеется, что все стороны смогут достигнуть компромисса в вопросе создания инклюзивного правительства.

«Я надеюсь, что «Талибан» сможет в итоге создать такое правительство, которое будет руководить страной и удержит Афганистан от гражданской войны», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что в конце августа 2021 года Максим Шугалей посетил Афганистан, где провел социологическое исследование. Участники опроса назвали нынешнюю ситуацию в Афганистане запутанной. При этом относительно дальнейшего развития событий мнения афганцев разделились. Одни надеются, что обстановка стабилизируется, другие опасаются ухудшения ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы шугалей
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