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Конгресс США не согласовал военную помощь Израилю из-за протеста демократов
Весь мир
Конгресс США не согласовал военную помощь Израилю из-за протеста демократов
wikipedia.org  /  Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Вашингтон, 22 сентября. Демократы в Конгрессе США заморозили предоставление помощи Тель-Авиву в размере 1 млрд долларов, которая предназначалась для закупок систем противовоздушной обороны «Железный купол» в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Изначально данная сумма была заложена в законопроект о финансировании правительства, однако впоследствии ее исключили оттуда из-за протеста со стороны прогрессивного крыла партии.

Некоторые из демократов выступили против политики США и Израиля в этом году, указывая на итоги майского палестинско-израильского конфликта в районе сектора Газа, когда из-за ответных действий Тель-Авива погибло множество мирных палестинцев.

Конгресс США не согласовал военную помощь Израилю из-за протеста демократов
Федеральное агентство новостей  / 

При этом большая часть ракет, которые боевики исламистского движения ХАМАС запускали по городам еврейского государства, была перехвачена именно комплексами «Железный купол». Эта система разрабатывалась израильскими компаниями в тесном сотрудничестве с оборонным комплексом Соединенных Штатов, предприятия которого до сих пор выпускают часть компонентов для противоракет и пусковых установок. Всего Вашингтон вложил в исследования и производство комплексов ПВО для Тель-Авива уже более 1,6 млрд долларов и заявил о намерении продолжить поддержку проекта.

Из-за возникших противоречий решение данного вопроса было отложено. Как ожидается, впоследствии пункт о финансовой помощи Израилю включат в законопроект о расходах на оборону, который будет рассматриваться в конце этого года. Лидер большинства в конгрессе Стени Хойер заявил, что ожидает положительного рассмотрения инициативы, назвав ее принятие «абсолютно необходимым».

Один из представителей Демократической партии США Джамаал Боуман в беседе с журналистами выразил обеспокоенность, что власти страны не дают Палате представителей Соединенных Штатов достаточно времени для рассмотрения этого вопроса.

«Проблема в том, что руководство просто бросит что-то нам на стол, даст около пяти минут на принятие решения, а затем попытается двигаться дальше», — сказал чиновник.

Протест прогрессистов вызвал негодование со стороны некоторых их однопартийцев и республиканцев, а также еврейских сообществ в США. В частности, Американо-израильский комитет по связям с общественностью назвал выступивших против помощи Тель-Авиву «экстремистами», а их действия – «оскорблением». Также организация заявила, что этот отказ противоречит обязательствам, которые ранее взял на себя конгресс, и угрожает дальнейшим обострением палестинского конфликта.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отнесся к ситуации куда спокойнее, назвав приостановку рассмотрения данного вопроса «технической отсрочкой» и в Twitter поблагодарил Стени Хойера за оказанную им поддержку.

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