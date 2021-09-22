Конгресс США не согласовал военную помощь Израилю из-за протеста демократов

Вашингтон, 22 сентября. Демократы в Конгрессе США заморозили предоставление помощи Тель-Авиву в размере 1 млрд долларов, которая предназначалась для закупок систем противовоздушной обороны «Железный купол» в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Изначально данная сумма была заложена в законопроект о финансировании правительства, однако впоследствии ее исключили оттуда из-за протеста со стороны прогрессивного крыла партии.
Military aid for Israel removed from U.S. funding bill, but leadership pledges vote later this week. #GetWellSoonSky #Valimai Saga #BBNaijia https://t.co/Izt60pXrkF— ASABE SHEHU YAR'ADUA (@asabeshehu) September 22, 2021
Некоторые из демократов выступили против политики США и Израиля в этом году, указывая на итоги майского палестинско-израильского конфликта в районе сектора Газа, когда из-за ответных действий Тель-Авива погибло множество мирных палестинцев.
При этом большая часть ракет, которые боевики исламистского движения ХАМАС запускали по городам еврейского государства, была перехвачена именно комплексами «Железный купол». Эта система разрабатывалась израильскими компаниями в тесном сотрудничестве с оборонным комплексом Соединенных Штатов, предприятия которого до сих пор выпускают часть компонентов для противоракет и пусковых установок. Всего Вашингтон вложил в исследования и производство комплексов ПВО для Тель-Авива уже более 1,6 млрд долларов и заявил о намерении продолжить поддержку проекта.
Из-за возникших противоречий решение данного вопроса было отложено. Как ожидается, впоследствии пункт о финансовой помощи Израилю включат в законопроект о расходах на оборону, который будет рассматриваться в конце этого года. Лидер большинства в конгрессе Стени Хойер заявил, что ожидает положительного рассмотрения инициативы, назвав ее принятие «абсолютно необходимым».
#Lapid: US House majority leader assures removal of #IronDome funds 'technical delay' https://t.co/mfJ51mbHFB— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 21, 2021
Один из представителей Демократической партии США Джамаал Боуман в беседе с журналистами выразил обеспокоенность, что власти страны не дают Палате представителей Соединенных Штатов достаточно времени для рассмотрения этого вопроса.
«Проблема в том, что руководство просто бросит что-то нам на стол, даст около пяти минут на принятие решения, а затем попытается двигаться дальше», — сказал чиновник.
Протест прогрессистов вызвал негодование со стороны некоторых их однопартийцев и республиканцев, а также еврейских сообществ в США. В частности, Американо-израильский комитет по связям с общественностью назвал выступивших против помощи Тель-Авиву «экстремистами», а их действия – «оскорблением». Также организация заявила, что этот отказ противоречит обязательствам, которые ранее взял на себя конгресс, и угрожает дальнейшим обострением палестинского конфликта.
Thank you for your friendship and your unwavering support for Israel’s security. https://t.co/9uR4LBHCji— יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) September 22, 2021
В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отнесся к ситуации куда спокойнее, назвав приостановку рассмотрения данного вопроса «технической отсрочкой» и в Twitter поблагодарил Стени Хойера за оказанную им поддержку.