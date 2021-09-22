Конгресс США не согласовал военную помощь Израилю из-за протеста демократов

Вашингтон, 22 сентября. Демократы в Конгрессе США заморозили предоставление помощи Тель-Авиву в размере 1 млрд долларов, которая предназначалась для закупок систем противовоздушной обороны «Железный купол» в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Изначально данная сумма была заложена в законопроект о финансировании правительства, однако впоследствии ее исключили оттуда из-за протеста со стороны прогрессивного крыла партии.

Military aid for Israel removed from U.S. funding bill, but leadership pledges vote later this week. #GetWellSoonSky #Valimai Saga #BBNaijia https://t.co/Izt60pXrkF — ASABE SHEHU YAR'ADUA (@asabeshehu) September 22, 2021

Некоторые из демократов выступили против политики США и Израиля в этом году, указывая на итоги майского палестинско-израильского конфликта в районе сектора Газа, когда из-за ответных действий Тель-Авива погибло множество мирных палестинцев.

Федеральное агентство новостей /

При этом большая часть ракет, которые боевики исламистского движения ХАМАС запускали по городам еврейского государства, была перехвачена именно комплексами «Железный купол». Эта система разрабатывалась израильскими компаниями в тесном сотрудничестве с оборонным комплексом Соединенных Штатов, предприятия которого до сих пор выпускают часть компонентов для противоракет и пусковых установок. Всего Вашингтон вложил в исследования и производство комплексов ПВО для Тель-Авива уже более 1,6 млрд долларов и заявил о намерении продолжить поддержку проекта.

Из-за возникших противоречий решение данного вопроса было отложено. Как ожидается, впоследствии пункт о финансовой помощи Израилю включат в законопроект о расходах на оборону, который будет рассматриваться в конце этого года. Лидер большинства в конгрессе Стени Хойер заявил, что ожидает положительного рассмотрения инициативы, назвав ее принятие «абсолютно необходимым».

Один из представителей Демократической партии США Джамаал Боуман в беседе с журналистами выразил обеспокоенность, что власти страны не дают Палате представителей Соединенных Штатов достаточно времени для рассмотрения этого вопроса.

«Проблема в том, что руководство просто бросит что-то нам на стол, даст около пяти минут на принятие решения, а затем попытается двигаться дальше», — сказал чиновник.

Протест прогрессистов вызвал негодование со стороны некоторых их однопартийцев и республиканцев, а также еврейских сообществ в США. В частности, Американо-израильский комитет по связям с общественностью назвал выступивших против помощи Тель-Авиву «экстремистами», а их действия – «оскорблением». Также организация заявила, что этот отказ противоречит обязательствам, которые ранее взял на себя конгресс, и угрожает дальнейшим обострением палестинского конфликта.

Thank you for your friendship and your unwavering support for Israel’s security. https://t.co/9uR4LBHCji — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) September 22, 2021

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отнесся к ситуации куда спокойнее, назвав приостановку рассмотрения данного вопроса «технической отсрочкой» и в Twitter поблагодарил Стени Хойера за оказанную им поддержку.