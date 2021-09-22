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Автор саундтрека к передаче «Кто хочет стать миллионером» скончался в 50 лет
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Автор саундтрека к передаче «Кто хочет стать миллионером» скончался в 50 лет
Общество
Автор саундтрека к передаче «Кто хочет стать миллионером» скончался в 50 лет
wikipedia.org  /  Idea SV / CC BY-SA 3.0

Лондон, 22 сентября. Британское СМИ сообщило о смерти 50-летнего композитора Мэттью Стрэкана, Именно его творение стало саундтреком к популярной телеигре «Кто хочет стать миллионером».

По предварительным данным, он скончался в своем доме. Прибывшая 22 сентября бригада медиков зафиксировала смерть композитора. Правоохранители назначили вскрытие, кроме того, будет проведен комплекс анализов. Однако в Скотленд-Ярде не считают, что смерть была насильственной.

Талант Стрэкана был признан в США. Ему присудили 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей. Композиции покойного можно услышать в фильмах «Мой мальчик» и «Миллионер из трущоб». Он также стал автором саундтреков к двум телепрограммам.

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