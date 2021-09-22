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Beluga Group увеличивает присутствие на рынке благодаря репутации и маркетинговой политике
Экономика
Beluga Group увеличивает присутствие на рынке благодаря репутации и маркетинговой политике
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 22 сентября. Продукцию Beluga Group активно закупают на зарубежных рынках, заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Эксперт обратил внимание, что постоянно растущих рынков не бывает, особенно среди опытных бизнес-игроков в сфере алкоголя. Собственный бренд «Белуги» выступает в пользу компании. Ее продукцию все чаще покупают в Великобритании, Израиле, США, Германии и Австралии. В первой половине 2021 года экспортные показатели производителя были на 61% выше, чем в прошлом году, пишет «Политика сегодня».

«Бренд, репутация и маркетинговая политика компании "Белуга Групп" позволяют ей расширять свое присутствие на рынке, который не совсем склонен к расширению и двигается в этом направлении скромными темпами. <…> Если эта целенаправленная политика руководства будет продолжаться в будущем, можно предвидеть перспективы дальнейшего развития компании», — заявил Беляев.

Также он выразил уверенность, что будут снижаться цены на товары компании, особенно в премиум-сегменте.

В последние годы Россия значительно увеличила качество своей алкогольной продукции, получившей экспортный потенциал, заявил ранее экономист Андрей Марголин.

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алкоголь экспорт беляев Beluga Group
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