Почему Австралия отказалась от крупного оборонного заказа с Францией в пользу США

Само по себе создание трехстороннего военного блока AUKUS, нацеленного на решение конкретных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не несло никакой угрозы для Североатлантического альянса.

Однако уже на следующий день после официального формирования этого объединения Австралия на правах страны-участника сделала неожиданное заявление о разрыве ранее заключенного с Парижем контракта на строительство 12 подводных лодок. Стоимость данного соглашения оценивается примерно в 56 млрд евро.

Today I met US President Joe Biden in New York to mark 70 years of our ANZUS alliance and reaffirm our AUKUS partnership announced last week with the UK. We’re committed to working together to secure a free, open and resilient Indo-Pacific and tackle shared challenges. pic.twitter.com/SFi20kjcqh — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) September 21, 2021

Этот шаг Канберры вызвал широкий резонанс.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Немного о контракте

В период с 1996 по 2003 годы на вооружение ВМС Австралии поступили шесть дизель-электрических субмарин типа «Коллинз», представляющих собой самые крупные в своем классе подводные корабли.

Их водоизмещение составляет около 4 тысяч тонн, а нести они способны до 22 торпед типа Mark 48 Mod 4 и крылатые ракеты типа Sub-Harpoon.

Global Look Press / US Navy

Островное государство, не имеющее серьезных политических амбиций и не претендующее на звание глобального мирового лидера, было вполне удовлетворено принятием на вооружение своих ВМС лодок данного типа, так как они в достаточной мере отвечали тем задачам, которые на них возлагались. В основном они должны были действовать в прибрежной зоне с небольшим сроком автономности.

Однако время их эксплуатации стало неумолимо подходить к завершению — к 2025 году планируется начать их вывод из боевого состава флота и отправку на утилизацию.

Australia's Prime Ministerhas approved a Life-of-Type Extension to the Collins class submarine fleet from 2026 in South Australia, and confirmed that the Full-Cycle Docking of the Collins class will continue to be conducted at Osborne. https://t.co/PZihtUCjxj @SAAB_DAMEN — Robin Middel (@navycomms) September 20, 2021

Взамен этим лодкам военно-морское командование Австралии решило принять на вооружение субмарины нового типа, для чего был объявлен соответствующий конкурс. Его победителем в 2015 году стала французская судостроительная компания Naval Group. Ее представители подтвердили готовность в 2023 году начать производство специально спроектированной для Австралии неатомной версии собственных подводных лодок типа «Барракуда».

Изменения в проекте касались замены атомного движителя на дизель-электрический с сохранением всей номенклатуры вооружения и приборного оборудования. Предполагалось, что верфи компании будут загружены выполнением работ по данному контракту как минимум до 2040 года. Договор на разработку и строительство был подписан в 2016 году.

Смена курса

Теперь же Австралия заявила о готовности заключить с США соглашение, условия которого предусматривают передачу американским судостроителям технологий создания атомных субмарин. Ранее от этого активно уклонялись, ввиду дороговизны их эксплуатации и ряда международных правовых ограничений.

Следующим шагом стал отказ от контракта с Парижем, хоть это решение может повлечь за собой серьезные последствия. Не исключено, что в этом случае Канберра рассчитывает на поддержку Вашингтона и Лондона — союзников по AUKUS.

The US has had a long term policy of economic espionage against France exposed by WikiLeaks, including the interception of all French corporate contracts & negotiations valued at more than $200 million #AUKUS #SousMarins Link: https://t.co/KkF0OOjp7b pic.twitter.com/KluBYfGnmZ — WikiLeaks (@wikileaks) September 21, 2021

Хоть в Австралии и утверждают, что новые АПЛ, строительство которых предполагается вести на собственных верфях, не получат ядерное оружие, в Соединенных Штатах заявили, что вооружат их своими крылатыми ракетами.

Это в свою очередь сохраняет возможность оснастить данные боеприпасы ядерными головными частями. То есть в перспективе новые подлодки могут быть официально включены в единую систему боевого применения американских морских ракетно-ядерных сил.

Новая эскалация

Такое положение дел расценивается Китаем в качестве провокации гонки вооружений и противоречит принципам международного режима нераспространения ядерного оружия и технологий. В Пекине считают, что само создание военного блока AUKUS направлено против Поднебесной, что может иметь под собой реальные основания.

"Being able to operate within the first island chain, which extends from Japan and through Taiwan to Borneo, is a significant distinction from diesel-powered submarines, even if Naval Group's Barracuda system was planned for long-range oceanic deployment." https://t.co/4rvAEGMuAJ — Shashank Joshi (@shashj) September 22, 2021

Возвращаясь к реакции Парижа на заявление Канберры (поддержанное из Вашингтона), мы увидим событие, которое никогда прежде не случалось в истории этих государств: Франция отозвала своих послов из США и Австралии «для консультаций». Это событие демонстрирует существенное ухудшение их отношений.

Евросоюз в свою очередь потребовал от США объяснений по поводу потери Францией крупнейшего оборонного контракта, последовавшего за созданием AUKUS. Впрочем, вряд ли лидеры ЕС дождутся от Вашингтона желаемой реакции.

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