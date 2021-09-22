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Аргентина объявила о снятии ограничений «на последнем этапе пандемии»
Весь мир
Аргентина объявила о снятии ограничений «на последнем этапе пандемии»
Global Look Press  /  Mario De Fina / Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 22 сентября. Правительство Аргентины планирует снять коронавирусные ограничения, в том числе ослабить строгий пограничный контроль и отменить обязательное ношение масок на улице. Об этом сообщила министр здравоохранения Карла Виццоти.

Она отметила, что снятие ограничений поспособствует восстановлению экономики, промышленности и торговли, а с постепенным открытием границ в страну вернутся туристы.

«Это очень позитивный период в жизни Аргентины, мы понимаем, что пандемия не завершилась и нужно оставаться бдительными. Но мы движемся к полному восстановлению деятельности», — подчеркнула Виццоти.

С начала плана по вакцинации в Аргентине было распределено 49 млн доз вакцин. Более 20 млн человек из 45-миллионного населения полностью привились. Благодаря успешной иммунизации число заражений и смертей сократилось.

Южноамериканская страна сильно пострадала от пандемии — свыше 114 тысяч человек скончались от COVID-19, еще 5,2 млн заболели. Эпидемическая ситуация также повлияла на популярность левоцентристского президента Альберто Фернандеса, который недавно был вынужден провести кадровые перестановки в правительстве после поражения его партии на первичных выборах.

Глава Кабинета министров Хуан Мансур сообщил, что если ситуация продолжит улучшаться, то вскоре в стране завершится худший санитарный кризис за всю историю.

«Данные очень обнадеживающие, так как если все пойдет в том же направлении, то мы, возможно, достигнем последнего этапа пандемии», — отметил он.

Несмотря на улучшения, правительство все еще сталкивается с критикой со стороны населения. 21 сентября в Буэнос-Айресе прошли акции протеста с требованием предоставления рабочих мест. Участники также раскритиковали Международный валютный фонд (МВФ), с которым Аргентина обсуждает подписание нового соглашения.

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аргентина ограничения covid-19
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