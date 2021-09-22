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Медведев намерен участвовать во встрече Путина с лидерами думских фракций
Политика
Медведев намерен участвовать во встрече Путина с лидерами думских фракций
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 22 сентября. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев будет участвовать во встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.

О намерении замглавы Совбеза РФ сообщили в «Единой России». Медведев будет участвовать в мероприятии в удаленном режиме. В ночь после парламентских выборов он не смог приехать в штаб партии.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, это связано с состоянием здоровья. Дмитрий Медведев приболел, уточнили в объединении.

Ранее стало известно, что президент Путин встретится с главами думских фракций. Пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков рассказал, заседание запланировано на 25 сентября.

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