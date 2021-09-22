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Народ требует: Александр Дугин о борьбе с европейским неоколониализмом в Африке
Весь мир
Народ требует: Александр Дугин о борьбе с европейским неоколониализмом в Африке
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Европейские государства захватили африканцев и сделали из них жалких рабов. Однако ситуацию может переломить Российская Федерация, которая никогда не имела колониальных замашек, заявил философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Дугин в одноименной авторской передаче на телеканале «Царьград».

По его словам, до прихода европейцев жители Черного континента и, в частности, империи Мали считались свободными субъектами общественной жизни и развивались согласно веяниям времени. Все изменилось с приходом людей западного мира.

«Колониальная эпоха свела африканцев к статусу жалких рабов. На основании отсутствия развитой техники и цвета кожи европейцы зачислили африканцев в разряд недолюдей. И эта жестокая, циничная и алчная цивилизация будет учить нас, что такое права человека?

Никогда в России государство и общество не опускалось до того бесчеловечного свинства, как народы просвещенной Европы. Об этом свидетельствуют страшные века их господства в Африке», — объяснил эксперт.

Помимо откровенного разграбления природных богатств, а также истребления населения республики, европейцы не гнушались созданием и насаждением мифа о том, что не все расы равны, и те, которые достигли больших успехов в развитии технологий, якобы имеют право управлять отстающими.

«Но лишь в 20-м столетии африканцам удалось сбросить колониальное ярмо. И то не до конца. Государство Мали образовано в 1960 году, и конечно, уходя, французы постарались оставить после себя механизмы зависимости, которые коренные жители изживают до сих пор. […] Франция по инерции пытается по-прежнему управлять бывшей колонией, но решить проблемы с экономикой, с сепаратизмом, с экстремизмом не может и не хочет.

Во всем сказывается инерция западного высокомерия. Профранцузский президент Ибрагим Бубакар Кейта свергнут в 2020 году. В Мали на митингах можно увидеть даже флаги России: народ требует, чтобы новое руководство поскорее обратилось за помощью к нашей стране», — утверждает Александр Дугин.

По его словам, в современном многополярном мире у Москвы есть все шансы продемонстрировать взаимовыгодное и равноправное партнерство, которого так не хватает в регионе. И это совершенно новая миссия, так как традиционные связи с государствами Черного континента и антиколониальные движения у Кремля имеют долгую историю.

Народ требует: Александр Дугин о борьбе с европейским неоколониализмом в Африке
Global Look Press  / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Самое время России прийти в Мали. С уважением к ее древней истории, культуре, идентичности. Без малейшего намека на превосходство или алчные намерения. Мы можем прийти как друг, опора, как та сила, которая способна действовать прозрачно и предсказуемо.

Наши успехи в борьбе с исламским экстремизмом — наглядно видны в той же Сирии. Вполне можно и повторить. Французская или Британская Африка — это позорная тень прошлого. Россия же приходит как империя-освободительница», — заключил ведущий.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей обнародовала расследование, в котором перечислила интересы Франция в Мали.

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