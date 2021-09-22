Стоимость участия в шоу «Алена, блин!» составила 2 млн рублей

Москва, 22 сентября. Известный блогер Антон Суворкин назвал сумму, которую платят некоторые гости за участие в шоу «Алена, блин!». По его словам, это 2 миллиона рублей.

Блогер на своем YouTube-канале выпустил видео, в котором прошелся по главным сплетням минувших недель. Он поделился секретной информацией о шоу Алены Жигаловой. По словам блогера, в программе появляются два типа героев: одни на пике популярности и актуальны, а другие — «посредственные». Первые герои участвуют бесплатно, а вторым приходится платить.

«Стоимость за участие в проекте «Алена, блин!» составляет 2 миллиона рублей. <…> Вам пишут правильный сценарий, «Алена, блин» задает все правильные вопросы, чтобы вам было все правильно ответить, чтобы на выхлопе получилось интервью, которое никому не интересно, потому что это вранье», — пояснил Суворкин.

Он подчеркнул, что редакторы не приглашают «сбитых летчиков». Потерявшие популярность селебрити просто платят деньги, и попадают в студию журналистки.

Одним из последних гостей шоу «Алена, блин!» стал танцор Дмитрий Красилов. Молодой человек прославился благодаря «Танцам на ТНТ», а потом танцевал у Little Big, получив прозвище «Пухляш». Красилов в разговоре с Жигаловой рассказал о проблемах с весом и издевательстве в школе.