Жителям сел Астраханской области не хватает питьевой воды после засушливого лета

Жители сел Линейное, Туркменка, Курченко и Янго-Аскер уже не помнят, когда в последний раз пили чистую воду. Местный житель Рустам Арсланов меняет фильтр для воды каждые пять дней.

Проблемы с питьевой водой в этой местности были всегда. Однако в этом году из-за засушливого лета нехватка воды ощущается особо остро. Мелководные озера обмелели, и теперь из кранов течет ил. По словам жителей, пить такую воду невозможно.

Местные власти уже пытались решить проблему. При помощи водовозов доставляли в дома чистую воду. Но хватало не всем.

«Водовоз в тот раз пришел, до половины села дошел. А до меня не дошел, вода кончилась. Я второй день хожу туда-сюда, жду, когда водовоз придет, а его нет до сих пор», — рассказывает сельчанин Закир Атнагулов.

Централизованное водоснабжение из Волги может решить проблему с водой, уверяют местные жители. Жажда заставила их обратиться с заявлением в местную прокуратуру и думу Астраханской области.