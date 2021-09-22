Экипажи МиГ-29К отработали навыки пилотирования в сложных метеоусловиях на Крайнем Севере

Североморск, 22 сентября. Летчики Северного флота РФ выполнили полеты на корабельных многоцелевых истребителях МиГ-29К/КУБ в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В сообщении отмечается, что экипажи отрабатывали навыки полетов при низкой облачности и порывистом ветре для получения и подтверждения допуска летного состава. Всего за время тренировочных маневров было выполнено 16 вылетов на боевых и учебных самолетах МиГ-29К.

«Молодые летчики поднимались в небо под контролем опытных инструкторов. Помимо тренировки навыков индивидуального пилотирования, летчики отработали слаженность действий в составе авиазвена», — добавили пресс-службе.

Ранее сообщалось, что моряки Северного флота РФ провели стрельбы в море Лаптевых по время арктического похода. Военные также осуществили ряд комплексных мер по обороне Северного морского пути.