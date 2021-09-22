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Фестиваль в честь дня осеннего равноденствия прошел в Гонконге
Общество

В Китае прошел фестиваль, посвященный дню осеннего равноденствия. Фонари и лампочки освещали главные улицы Гонконга. Большую часть декораций мастера расписали вручную. Но главным украшением фестиваля стала полная Луна, затмившая свет бумажных фонарей.

«Сегодня это место было переполнено. Яркий лунный свет привлек множество людей, которые пришли сюда, чтобы сфотографироваться и посмотреть на эти прекрасные фонарики», — рассказал один из туристов.

 В этот праздник, который отмечают во второй половине сентября, в Китае принято наблюдать за Луной и есть лунные пряники. Сам день обычно проводят в кругу семьи. Полнолуние в день осеннего равноденствия символизирует цикличность природы.

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