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MW: США могут использовать слухи о космической «матрешке» России в своих целях
Армия
MW: США могут использовать слухи о космической «матрешке» России в своих целях
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 сентября. США могут воспользоваться предлогом появления «российского оружия в космосе» для собственных целей, уверены американские аналитики.

Глава Космических сил США Джон Рэймонд некоторое время назад заявлял, что у РФ есть оружие для уничтожения целей в космическом пространстве. Основной угрозой он посчитал «спутник-матрешку», в которой под основной частью якобы есть скрытое оружие, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание Military Watch.

Сеть космических аппаратов США на орбите Земли якобы находится под угрозой со стороны РФ. Однако Москва неоднократно отрицала разработку спутникового оружия и опасность для других стран, напомнили специалисты MW. За громкими заявлениями Вашингтона кроется желание милитаризовать космос в своих целях, предположили эксперты.

«Космическое командование США пока не представило доказательств своих утверждений. Однако независимо от того, справедливы они или нет, подобные заявления могут послужить предлогом для эскалации со стороны Вашингтона», — признали авторы материала.

Военный аналитик Игорь Коротченко ранее обратил внимание на то, что российский комплекс противовоздушной обороны С-500 «Прометей» может поражать цели в ближнем космосе. Этот факт вызвал панику среди западных военных, выразил уверенность специалист.

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