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ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал беспилотника ОБСЕ у поселка Золотое в Донбассе
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал беспилотника ОБСЕ у поселка Золотое в Донбассе
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 22 сентября. Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая мешала действиям беспилотника ОБСЕ у населенного пункта Золотое в Донбассе.

Известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко используют станции РЭБ для подавления сигналов беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о чем неоднократно заявляли в ЛНР.

По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства Луганской Народной Республики, 22 сентября вблизи поселка Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ ВСУ препятствовала работе БПЛА миссии ОБСЕ при помощи станции «Буковель-АД».

Он отмечает, что бойцы ВСУ таким образом надеются скрыть факт размещения в районе военной техники, запрещенной Минскими соглашениями.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрелам подверглись населенные пункты Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное.

Также сообщалось, что руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и экономической интеграции, передает телеканал «360».

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ЛНР всу обсе
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