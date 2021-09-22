«Переходят границы»: Гузеева вспомнила истерики в гримерке после «Давай поженимся»

Москва, 22 сентября. Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева честно рассказала о переживаниях после съемок программы «Давай поженимся».

Артистка является бессменной ведущей шоу уже 14 лет. За это время ее студию посетили тысячи людей и далеко не со всеми ей было приятно общаться. Некоторые гости ведут себя по-хамски. Гузеева старается не поддаваться на провокации, но уже в гримерке, после записи программы, эмоции берут верх, пишет «Вечерняя Москва».

«Некоторые думают: «Ага, сейчас приду и вылью на нее все, сделаю Гузееву». Но я же живая. Я плачу потом в гримерке после программы. Вообще, у меня адовое терпение. Если бы его не было, мы бы не продержались столько сезонов подряд», — сказала звезда «Жестокого романса» в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Лариса Гузеева пришла в шоу «Давай поженимся» в 2008 году. А в 2009 году она получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

Артистка зачастую сталкивается с гневными комментариями. Но знаменитость старается на хейт не реагировать. Иногда она обращается к злопыхателям, напоминая, что сама прекрасно знает о своих недостатках.