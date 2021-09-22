Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 18:47
18:44
Армия
Военный эксперт Коротченко назвал «умный» автомат из РФ полезным для спецподразделений
18:35
Весь мир
Аргентина объявила о снятии ограничений «на последнем этапе пандемии»
18:35
Общество
Благоустроенные зоны для кемпингов появятся в Петербурге
18:34
Политика
«Худой мир лучше доброй ссоры»: Шугалей надеется на готовность талибов к компромиссу в Афганистане
18:31
Происшествия
Расстрелявший в Перми шесть человек поддерживал убийство детей в Казани
18:30
Общество
Дикая олениха навещает друга-пса вместе со своими детенышами
18:24
Общество
Долг умершего отца списали с карты мальчика в Челябинске
18:21
Общество
Автор саундтрека к передаче «Кто хочет стать миллионером» скончался в 50 лет
18:19
Экономика
Beluga Group увеличивает присутствие на рынке благодаря репутации и маркетинговой политике
18:14
Весь мир
Пакистан готов обучать сотрудников силовых ведомств «Талибана»
Все новости

«Переходят границы»: Гузеева вспомнила истерики в гримерке после «Давай поженимся»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 17:43
Шоу-бизнес
«Переходят границы»: Гузеева вспомнила истерики в гримерке после «Давай поженимся»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 22 сентября. Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева честно рассказала о переживаниях после съемок программы «Давай поженимся».

Артистка является бессменной ведущей шоу уже 14 лет. За это время ее студию посетили тысячи людей и далеко не со всеми ей было приятно общаться. Некоторые гости ведут себя по-хамски. Гузеева старается не поддаваться на провокации, но уже в гримерке, после записи программы, эмоции берут верх, пишет «Вечерняя Москва».

«Некоторые думают: «Ага, сейчас приду и вылью на нее все, сделаю Гузееву». Но я же живая. Я плачу потом в гримерке после программы. Вообще, у меня адовое терпение. Если бы его не было, мы бы не продержались столько сезонов подряд», — сказала звезда «Жестокого романса» в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Лариса Гузеева пришла в шоу «Давай поженимся» в 2008 году. А в 2009 году она получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

Артистка зачастую сталкивается с гневными комментариями. Но знаменитость старается на хейт не реагировать. Иногда она обращается к злопыхателям, напоминая, что сама прекрасно знает о своих недостатках.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Переходят границы»: Гузеева вспомнила истерики в гримерке после «Давай поженимся»
телевидение гузеева давай поженимся
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru