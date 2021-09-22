Профессор Межевич назвал прекращение дотаций Евросоюза катастрофой для Прибалтики

Санкт-Петербург, 22 сентября. Прекращение дотаций Евросоюза (ЕС) станет катастрофой для прибалтийских стран, уверен доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

В эфире медиацентра «Патриот» обсудили взаимоотношения балтийской тройки: Литвы, Латвии и Эстонии. В частности, поднимался вопрос, насколько важно значение дотаций ЕС для экономики этих стран. Профессор Межевич сравнил последствия от прекращения дотаций ЕС с катастрофой космического масштаба.

«Вы только им это не говорите, потому что рассматривается два варианта катастрофы: Земля налетит на Солнце и прекратятся евродотации. Причем в первом случае выжить может быть и получится, а вот во втором случае — нет», — отметил Николай Межевич.

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Система трансформировалась так, что у стран Прибалтики возникла абсолютная зависимость от дотаций Евросоюза. Однако и уровень жизни в Литве, Латвии и Эстонии достаточно высок, заметил профессор. Этим уровнем жизни и манипулируют в Таллине, Риге и Вильнюсе, говоря о доходах населения, но при этом забывая упомянуть о расходах.

«В той же Латвии угловая квартира в доме 50-90 годов — это означает повышенные расходы на отопление. Если у вас пенсия 400 евро, то из них 250-300 евро вы платите за отопление. Это имеет значение», — подчеркнул эксперт.

Ранее литовский политолог Вячеслав Титов посоветовал политикам прибалтийских республик задуматься об интересах народа, а не исполнять прихоти Вашингтона и Брюсселя. Как передавала НСН, Литва также упрекала Россию в сокращении поставок газа в ЕС из-за «Северного потока — 2».