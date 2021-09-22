NI: гиперзвуковое отставание от России взбесило командование ВВС США

Вашингтон, 22 сентября. Руководство ВВС США выразило недовольство из-за сильного отставания от России в сфере создания гиперзвукового оружия, заявили американские журналисты.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов уже давно пытаются разработать гиперзвуковые ракеты, отметил американский военный эксперт Стивен Сильвер в статье для The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Однако, по его словам, сложившаяся в последнее время ситуация говорит о том, что у США имеются серьезные проблемы в этой области. Аналитик напомнил о недавних провальных испытаниях прототипа боеприпаса AGM-183A, тестирование которого с использованием модифицированного бомбардировщика B-52 окончилось фиаско.

Высокопоставленные военачальники сильно негодуют из-за постоянных неудач, подчеркнул автор публикации. К примеру, о рисках еще большего отставания США от России и Китая, стремительно продвигающихся в области разработки гиперзвукового вооружения, заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что Москва и Пекин отлично осознают ценность подобных технологий и работают над их созданием.

«Министр ВВС США добавил, что Москва и Пекин осознают, что гиперзвуковое оружие является одной из возможностей для сдерживания оппонентов», — объяснил Сильвер, почему гиперзвуковое отставание от России взбесило командование американских ВВС.

ВВС США имеют ряд конкретных задач, выполнение которых возможно лишь при помощи гиперзвуковых ракет, объяснил журналист. Он добавил, что после появления у военных подобного вооружения, им предстоит в кратчайшие сроки решить эти задачи.

Ранее о превосходстве России над Соединенными Штатами в области создания гиперзвукового оружия заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что новое вооружение было впервые создано именно в РФ. По его словам, Москва смогла занять позиции лидера и продолжит их удерживать в этой сфере.

Кроме того, российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о дальнейшей модернизации уже имеющихся у ВС РФ гиперзвуковых ракет, сообщает телеканал «360». По словам главы оборонного ведомства, в скором времени радиус действия подобного отечественного вооружения будет существенно увеличен.