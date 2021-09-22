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Глава Президентского совета Ливии обсудил с арабскими политиками ситуацию в стране
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с арабскими политиками ситуацию в стране
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Нью-Йорк, 22 сентября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи провел ряд двусторонних встреч с арабскими политиками для обсуждения последних событий в регионе. Переговоры прошли в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций Тахир Сунни уточнил, что Аль-Манфи принял министров иностранных дел Египта Самеха Шукри, Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда, Алжира Рамтана Ламамра, а также генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абул Гейта.

Встречи посвящены обзору текущей ситуации на ливийской политической арене и подготовке к избирательному процессу, назначенному на 24 декабря. Стороны обсудили способы урегулирования кризиса в стране.

Глава Президентского совета подтвердил заинтересованность его ведомства и переходного Правительства национального единства (ПНЕ) в реализации дорожной карты. По его словам, они придерживаются обязательств, возложенных на исполнительную власть до проведения всеобщих выборов. Он отметил важность совместных действий для поддержки стабильности Ливии и соседних государств.

Глава Президентского совета Ливии обсудил с арабскими политиками ситуацию в стране
facebook.com  / Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Высший государственный совет (ВГС) накануне представил парламенту проект конституционной основы для проведения декабрьских выборов. Документ, разработанный комитетом органа, предусматривает создание состоящего из двух палат Национального собрания.

Во вторник. 21 сентября, Палата представителей вынесла вотум недоверия ПНЕ. За решение проголосовали 89 депутатов из 113. Они обвинили кабмин в растрате бюджетных средств.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, призвал сторонников выйти на демонстрации, чтобы поддержать правительство. Он отверг постановление парламента и заявил о намерении продолжить работу до выборов.

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ливия манфи
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