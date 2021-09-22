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Дональд Трамп подал в суд на племянницу
Весь мир
Дональд Трамп подал в суд на племянницу
Global Look Press  /  Brandon Bell/POOL / Keystone Press Agency

Вашингтон, 22 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп подает судебный иск против собственной племянницы и редакции New York Times за разглашение конфиденциальных данных.

Сообщается, что иск касается статьи, опубликованной в 2018 году, которая касалась участия экс-президента в сомнительных налоговых схемах, включая случаи «откровенного мошенничества», что позволило ему получить более 413 миллионов долларов от своего отца, Фреда Трампа-старшего, при значительном снижении налогов.

В иске, который был подан в суд округа Датчесс, штат Нью-Йорк, утверждается, что Мэри Трамп, газета «Нью-Йорк Таймс» и по меньшей мере трое ее репортеров «участвовали в заговоре с целью получения конфиденциальных записей», которые касались о финансовых операциях бывшего президента. Согласно материалам иска, в результате предполагаемых действий Дональд Трамп понес ущерб в размере не менее 100 миллионов долларов.

Журналистское расследование, которое спровоцировало крупный скандал, получила в 2019 году Пулитцеровскую премию, которую присуждают за выдающиеся успехи на ниве журналистики.

««Нью-Йорк Таймс» и три репортера, названные в иске, — Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер — получили Пулитцеровскую премию в 2019 году за их 18-месячное расследование, кульминацией которого стала статья. Их работа «развенчала заявления Трампа о собственном богатстве и раскрыла бизнес-империю, изобилующую уклонениями от уплаты налогов», —говорится в пресс-релизе совета Пулитцеровской премии.

Трамп требует от суда заблокировать публикацию налоговых деклараций. В своем иске он утверждает, что журналисты манипулировали Мэри Трамп с целью получения доступа к конфиденциальным документам, несмотря на положения мирового соглашения, которое она подписала после судебного оспаривания завещания Фреда Трампа-старшего. В своей автобиографической книге Мэри Трамп подробно рассказала, как она помогла журналистам получить финансовые отчеты Дональда Трампа.

«Мне было недостаточно быть волонтером в организации, помогающей сирийским беженцам. Я должна была убрать Дональда», — говорит она в книге.

В ответ на подачу искового заявления Мэри Трамп назвала дядю «чертовым неудачником».

В 2020 году Мэри Трамп судилась с Дональдом Трампом и другими членами семьи из-за того, что они, по ее словам, обманули ее на десятки миллионов долларов, манипулируя стоимостью недвижимости и лгали ей о стоимости ее наследства.

В редакции «Нью-Йорк Таймс» назвали иск Дональда Трампа посягательством на свободу слова и журналистскую деятельность и попыткой заставить замолчать независимые СМИ.

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Все новости / Весь мир / Дональд Трамп подал в суд на племянницу
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