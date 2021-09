Дональд Трамп подал в суд на племянницу

Вашингтон, 22 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп подает судебный иск против собственной племянницы и редакции New York Times за разглашение конфиденциальных данных.

Сообщается, что иск касается статьи, опубликованной в 2018 году, которая касалась участия экс-президента в сомнительных налоговых схемах, включая случаи «откровенного мошенничества», что позволило ему получить более 413 миллионов долларов от своего отца, Фреда Трампа-старшего, при значительном снижении налогов.

Trump Sues His Niece and the New York Times for Releasing Tax Information https://t.co/02AGz8vd0M #WeGotUs #SourceLove

В иске, который был подан в суд округа Датчесс, штат Нью-Йорк, утверждается, что Мэри Трамп, газета «Нью-Йорк Таймс» и по меньшей мере трое ее репортеров «участвовали в заговоре с целью получения конфиденциальных записей», которые касались о финансовых операциях бывшего президента. Согласно материалам иска, в результате предполагаемых действий Дональд Трамп понес ущерб в размере не менее 100 миллионов долларов.

Журналистское расследование, которое спровоцировало крупный скандал, получила в 2019 году Пулитцеровскую премию, которую присуждают за выдающиеся успехи на ниве журналистики.

Трамп требует от суда заблокировать публикацию налоговых деклараций. В своем иске он утверждает, что журналисты манипулировали Мэри Трамп с целью получения доступа к конфиденциальным документам, несмотря на положения мирового соглашения, которое она подписала после судебного оспаривания завещания Фреда Трампа-старшего. В своей автобиографической книге Мэри Трамп подробно рассказала, как она помогла журналистам получить финансовые отчеты Дональда Трампа.

В ответ на подачу искового заявления Мэри Трамп назвала дядю «чертовым неудачником».

Mary Trump Calls Donald Trump An F-ing Loser After He Sues Her Over His Tax Returns https://t.co/1884U041Dg via @politicususa