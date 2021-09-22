Радиоастроном Ганн объяснил, почему зеленое Солнце на самом деле белое и выглядит как желтое

Вашингтон, 22 сентября. Истинный цвет Солнца выяснил радиоастроном Алан Ганн. Оказывается, на самом деле небесное светило — зеленое.

Температура звезды составляет 5,5 тыс. градусов Цельсия или 5780 Кельвин. Солнце производит свет во всем видимом диапазоне электромагнитных волн, максимальная длина которых определяет цвет объекта. Более холодные звезды воспринимаются как красные, горячие — синие. Максимальная длина электромагнитной волны Солнца говорит о том, что оно зеленое.

Однако человеческий глаз корректирует небольшой уклон в зеленый на белый, пояснил ученый, поэтому реальный цвет нашей звезды — белый. Желтый цвет Солнца появляется в результате того, что атмосфера Земли хорошо рассеивает синий и плохо красный цвета. В итоге обитатели планеты видят Солнце желтым, передает слова радиоастронома издание Planet Today.

Космос может быть обитаемым, потенциально пригодную для жизни планету обнаружили астрономы из Чили. Система звезды, где заметили скопление планет, находится в 35 млн световых лет от Земли.