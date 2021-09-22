В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в сбыте более 10 кг наркотиков

Москва, 22 сентября. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу в ходе оперативных мероприятий в Звенигороде задержали 28-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По месту фактического проживания задержанного обнаружено 400 свертков и две коробки с порошкообразным веществом общей массой более 10 кг. По итогам проведенной экспертизы выяснилось, что внутри коробок находится героин массой свыше 5 кг. Остальная часть порошка также отправлена на экспертизу.

По факту проведенного расследования выяснилось, что мужчине на телефон приходили сообщения с адресами и фотографиями мест, оборудованных под закладки. Подозреваемый для увеличения веса добавлял в героин сахарный песок, далее полученную смесь фасовал в пакетики и оставлял в различных тайниках на территории Одинцовского района. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее ФАН рассказывал о жителе Нижнего Тагила, задержанном в Екатеринбурге. У него были изъяты наркотики на сумму свыше 100 млн рублей.