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Что изменит новый состав Госдумы в России, обсудят в медиацентре «Патриот»
Политика
Что изменит новый состав Госдумы в России, обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

В федеральный парламент России по партийным спискам были избраны представители пяти партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». Также в Госдуму прошли три одномандатника — от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев.

Как показало себя онлайн-голосование и стоит ли его использовать во всех субъектах России?

Чем новый состав Госдумы отличается от предыдущего?

Какие новые полномочия получили депутаты федерального парламента?

Как новый состав Госдумы изменит политическую жизнь в России?

Как российским политикам следует реагировать на критику избирательной системы со стороны Запада?

Получилось ли у иностранных агентов вмешаться в ход российских выборов или даже стать их участниками? Почему провалилось так называемое «умное голосование»? Куда пошли сотни миллионов долларов, которые получили представители несистемной оппозиции от западных спонсоров?

Поверили ли россияне фейкам, которые распространялись в западных соцсетях и ангажированных Западом российских СМИ?

Отвадили ли россиян от революций переворот на Украине и попытка переворота в Белоруссии?

Что изменит новый состав Госдумы в России, обсудят в медиацентре «Патриот»
Невские Новости  / 

На эти и другие вопросы ответят руководители российского общества политологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе пресс-конференции, которая пройдет в медиацентре «Патриот» в четверг, 23 сентября, в 15:00.

В студии пресс-центра выступят:

  • Александр Курочкин, доцент, доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета;
  • Станислав Еремеев, ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, доктор экономических наук, профессор;
  • Дмитрий Солонников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития;
  • Максим Шугалей, социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей.

По видеосвязи ситуацию прокомментируют и другие политологи и политики. 

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы по ходу мероприятия. Журналисты могут прислать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054.

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