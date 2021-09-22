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Глава минобороны Франции Парли исключила выход из НАТО после ситуации с подлодками

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 17:22
Армия
Глава минобороны Франции Парли исключила выход из НАТО после ситуации с подлодками
wikipedia.org  /  EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Париж, 22 сентября. Франция не собирается выходить из состава НАТО после ситуации с подлодками, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

Министерство Вооруженных сил Франции не считает целесообразным выход государства из Североатлантического альянса. Париж не пойдет на такой шаг после аннулирования контракта на производство французских подводных лодок для ВМС Австралии, уточнила она.

«Не думаю, что следует сделать такой шаг», — подчеркнула глава военного ведомства.

Власти Австралии некоторое время назад сообщили о расторжении контракта с французской компанией Naval Group. Вместо этого Канберра планирует получить в свое распоряжение восемь атомных субмарин производства США. Параллельно с этим Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного объединения AUKUS.

Во французском кабмине ранее анонсировали телефонные переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Белого дома Джо Байденом. Разговор должен состояться на фоне ситуации с подлодками.

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