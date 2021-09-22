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Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы VIII созыва 25 сентября

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 17:26
Политика
Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы VIII созыва 25 сентября
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 22 сентября. После официального оглашения окончательных итогов выборов в Госдуму VIII созыва с лидерами фракций, прошедших барьер в 5% голосов, встретится президент России Владимир Путин.

Информацию о встрече 25 сентября с руководителями политических партий по объявлению результатов избирательной кампании предоставило РИА Новости. Окончательное оглашение победителей выборов ЦИК назначил на 24-е число. Ожидается, что встреча российского лидера с руководством парламентских фракций пройдет в онлайн-формате. Информацию по дате встречи подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По результатам обработки 100% избирательных бюллетеней лидерство в Думе VIII созыва сохраняет «Единая Россия». Значительно упрочили свои позиции представители КПРФ. Помимо них, барьер в 5% голосов прошли СРЗП, ЛДПР и «Новые люди».

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Все новости / Политика / Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы VIII созыва 25 сентября
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