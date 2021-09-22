Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы VIII созыва 25 сентября

Москва, 22 сентября. После официального оглашения окончательных итогов выборов в Госдуму VIII созыва с лидерами фракций, прошедших барьер в 5% голосов, встретится президент России Владимир Путин.

Информацию о встрече 25 сентября с руководителями политических партий по объявлению результатов избирательной кампании предоставило РИА Новости. Окончательное оглашение победителей выборов ЦИК назначил на 24-е число. Ожидается, что встреча российского лидера с руководством парламентских фракций пройдет в онлайн-формате. Информацию по дате встречи подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По результатам обработки 100% избирательных бюллетеней лидерство в Думе VIII созыва сохраняет «Единая Россия». Значительно упрочили свои позиции представители КПРФ. Помимо них, барьер в 5% голосов прошли СРЗП, ЛДПР и «Новые люди».