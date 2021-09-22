Дикая олениха навещает друга-пса вместе со своими детенышами

Необычная дружба длится на протяжении 11 лет. Осиротевшего после аварии олененка приютили хозяева щенка золотистого ретривера по кличке G-бро. Неравнодушные люди выходили и выкормили Пуговку. За время проживания с людьми олениха и пес успели крепко сдружиться.

Своему приятелю Пуговка доверяет даже своих детенышей. Они вместе воспитывают оленят: гуляют на свежем воздухе, защищают и умывают малышей. Закадычные друзья всегда рады поухаживать и друг за другом. Пес стал для оленят вторым родителем. Из года в год Пуговка приводит к нему новое потомство.