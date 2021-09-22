Ходят по тонкому льду: почему врач, спасая жизнь пациента, рискует оказаться в суде

Сообщения о конфликтах между врачами и пациентами все чаще врываются в российские новостные ленты. Хорошо, если дело заканчивается просто перебранкой, но иногда конфликт в кабинете врача выливается в судебное разбирательство, а то и в рукопашную схватку. Как решаются такие конфликты? Правда ли, что закон имеет перекос в пользу медработников? Кто проводит экспертизы в спорных ситуациях? И надо ли ужесточать ответственность за нападение на врачей? На эти и другие вопросы ответила юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике регионального отделения «Деловой России» в Санкт-Петербурге Алена Барсова в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

К сожалению, конфликты между врачами и пациентами происходят все чаще и решаются они в суде. Ситуации бывают разные: в одних пациенты пытаются получить компенсацию за врачебную ошибку, в других сами медики пробуют найти управу на агрессивных пациентов, встреча с которыми нередко заканчивается побоями.

«Самое ужасное — суды между пациентами и врачами уже плотно вошли в нашу жизнь и приходится с этим работать. Пациенты все более и более охотно идут в суд», — заявила юрист.

Как сказала Барсова, один из самых распространенных мифов, гуляющих среди населения, — это то, что правовая база в нашей стране построена в пользу врача и для его защиты. Однако на самом деле сложилась кардинально противоположная ситуация.

«Основной массив нормативно-правовых актов и законов направлено на защиту потребителя и пациента. И закон о защите прав потребителей, и №323-ФЗ, которые регулируют отношения между пациентами и врачами, защищают пациента в большей степени, нежели врача и медицинскую организацию», — заявила она.

Она также не согласилась с утверждением об ангажированности экспертов, которые составляют заключения по историям, связанным с врачебными ошибками, или иным случаям. История с «пьяным мальчиком», по мнению Барсовой, скорее, исключение из правил.

«Эксперты — это профессора, доктора наук, ассистенты кафедр, это выдающиеся люди с большим опытом и хорошим образованием. И сделать так, чтобы они были ангажированными, выражали точку зрения только медицинской организации. очень тяжело. Они стараются объективно разобраться, что произошло и насколько врачи были правы. Если мы посмотрим статистику судебных дел, большинство из них проигрывается из-за того, что эксперты принимают точку зрения пациентов», — объяснила юрист.

Как сказала Барсова, информация о врачебных ошибках в медиаполе всплывает чаще потому, что пациент имеет право рассказать СМИ, что произошло, представив свою точку зрения. Медики же фактически лишены слова, поскольку оказались скованы врачебной тайной: они не могут рассказать, как лечили пациента и какой у него диагноз. Поэтому многие обвинения в адрес медиков оказываются преувеличены.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Росздрав, по ее словам, ежемесячно подводит статистику по медицинским ошибкам, а с этого года ведомство обязало все медицинские учреждения внедрить механизмы предупреждения таких ошибок. Если клиника этого не делает, то ее просто лишают лицензии.

В целом, как объяснила юрист, большая часть смертей пациентов происходит по двум причинам: не успели спасти врачи и пациенты не соблюдали рекомендации.

«Большинство смертей из-за того, что опоздали, не доехали медики, и вторая причина — банальное несоблюдение рекомендаций лечения пациентами», — сказала она.

Также немаловажную роль играет то, что россияне пренебрегают диспансеризацией и обследованиями. Менталитет таков, что к врачу обращаются, когда уже слишком поздно. А если человек не обследовался десятилетиями, нет его истории болезни, то при оказании неотложной помощи врач фактически действует наугад.

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

При этом каждый раз пытаясь спасти человеческую жизнь, тот же кардиохирург рискует своей свободой и собственностью.

«К сожалению, у нас законодательно защищен пациент, а врач каждый день ходит по тонкому льду, потому что он порой не знает особенностей пациента. К тому же у нас не созданы институты, которые защищают врачей», — пояснила Барсова.

При этом она считает, что необязательно выносить медиков в отдельную категорию граждан и ужесточать наказание за нападение на них. По ее мнению, гораздо важнее решать эту проблему идеологически: давать разъяснения и менять отношение к здравоохранению в целом.