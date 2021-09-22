Ходят по тонкому льду: почему врач, спасая жизнь пациента, рискует оказаться в суде

Сообщения о конфликтах между врачами и пациентами все чаще врываются в российские новостные ленты. Хорошо, если дело заканчивается просто перебранкой, но иногда конфликт в кабинете врача выливается в судебное разбирательство, а то и в рукопашную схватку. Как решаются такие конфликты? Правда ли, что закон имеет перекос в пользу медработников? Кто проводит экспертизы в спорных ситуациях? И надо ли ужесточать ответственность за нападение на врачей? На эти и другие вопросы ответила юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике регионального отделения «Деловой России» в Санкт-Петербурге Алена Барсова в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.
К сожалению, конфликты между врачами и пациентами происходят все чаще и решаются они в суде. Ситуации бывают разные: в одних пациенты пытаются получить компенсацию за врачебную ошибку, в других сами медики пробуют найти управу на агрессивных пациентов, встреча с которыми нередко заканчивается побоями.
«Самое ужасное — суды между пациентами и врачами уже плотно вошли в нашу жизнь и приходится с этим работать. Пациенты все более и более охотно идут в суд», — заявила юрист.
Как сказала Барсова, один из самых распространенных мифов, гуляющих среди населения, — это то, что правовая база в нашей стране построена в пользу врача и для его защиты. Однако на самом деле сложилась кардинально противоположная ситуация.
«Основной массив нормативно-правовых актов и законов направлено на защиту потребителя и пациента. И закон о защите прав потребителей, и №323-ФЗ, которые регулируют отношения между пациентами и врачами, защищают пациента в большей степени, нежели врача и медицинскую организацию», — заявила она.
Она также не согласилась с утверждением об ангажированности экспертов, которые составляют заключения по историям, связанным с врачебными ошибками, или иным случаям. История с «пьяным мальчиком», по мнению Барсовой, скорее, исключение из правил.
«Эксперты — это профессора, доктора наук, ассистенты кафедр, это выдающиеся люди с большим опытом и хорошим образованием. И сделать так, чтобы они были ангажированными, выражали точку зрения только медицинской организации. очень тяжело. Они стараются объективно разобраться, что произошло и насколько врачи были правы. Если мы посмотрим статистику судебных дел, большинство из них проигрывается из-за того, что эксперты принимают точку зрения пациентов», — объяснила юрист.
Как сказала Барсова, информация о врачебных ошибках в медиаполе всплывает чаще потому, что пациент имеет право рассказать СМИ, что произошло, представив свою точку зрения. Медики же фактически лишены слова, поскольку оказались скованы врачебной тайной: они не могут рассказать, как лечили пациента и какой у него диагноз. Поэтому многие обвинения в адрес медиков оказываются преувеличены.
Росздрав, по ее словам, ежемесячно подводит статистику по медицинским ошибкам, а с этого года ведомство обязало все медицинские учреждения внедрить механизмы предупреждения таких ошибок. Если клиника этого не делает, то ее просто лишают лицензии.
В целом, как объяснила юрист, большая часть смертей пациентов происходит по двум причинам: не успели спасти врачи и пациенты не соблюдали рекомендации.
«Большинство смертей из-за того, что опоздали, не доехали медики, и вторая причина — банальное несоблюдение рекомендаций лечения пациентами», — сказала она.
Также немаловажную роль играет то, что россияне пренебрегают диспансеризацией и обследованиями. Менталитет таков, что к врачу обращаются, когда уже слишком поздно. А если человек не обследовался десятилетиями, нет его истории болезни, то при оказании неотложной помощи врач фактически действует наугад.
При этом каждый раз пытаясь спасти человеческую жизнь, тот же кардиохирург рискует своей свободой и собственностью.
«К сожалению, у нас законодательно защищен пациент, а врач каждый день ходит по тонкому льду, потому что он порой не знает особенностей пациента. К тому же у нас не созданы институты, которые защищают врачей», — пояснила Барсова.
При этом она считает, что необязательно выносить медиков в отдельную категорию граждан и ужесточать наказание за нападение на них. По ее мнению, гораздо важнее решать эту проблему идеологически: давать разъяснения и менять отношение к здравоохранению в целом.