Жительница Крыма продает плитку с рисунком Пикассо за 2 млн рублей

Севастополь, 22 сентября. Жительница Севастополя продает плитку, расписанную известным испанским художником Пабло Пикассо. Стоимость работы составляет 2 миллиона рублей.

Объявление появилось в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщила владелица, плитка с рисунком Пикассо досталась ей в наследство от бабушки. По ее словам, родственница занимала высокую должность в МИД СССР и получила работу Пикассо в качестве подарка от испанской делегации, говорится в Telegram-канале РИА Новости.

На плитке изображены руки, держащие букет цветов. В объявлении жительницы Крыма указан год — 1965. При этом на самой плитке стоят другие цифры: «21.4.58». Материал, используемый для творения, — керамика.

Аукцион картин Пабло Пикассо в Нью-Йорке приурочили к 140-летию со дня рождения известного художника. Эксперты, говоря о полотнах творца, отметили сильные изменение в творчестве художника.