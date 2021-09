Президент Колумбии усомнился в успехе переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией

Богота, 22 сентября. Президент Колумбии Иван Дуке скептически оценил перспективы переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами в Мехико. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Дуке также отметил, что необходимо провести в стране «свободные» выборы, чтобы урегулировать политическую ситуацию.

Он отметил, что хотя диалог между оппозицией, которую Дуке признает в качестве «временного правительства Венесуэлы», и официальными властями «подает надежды», нельзя быть слишком «наивными».

Президент Колумбии, который является одним из самых ярых критиков Николаса Мадуро, назвал нынешнее правительство «наркодиктатурой» и потребовал проведения свободных, прозрачных и честных выборов.

