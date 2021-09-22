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Президент Колумбии усомнился в успехе переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией
Весь мир
Президент Колумбии усомнился в успехе переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией
twitter.com  /  Пресс-служба президента Колумбии

Богота, 22 сентября. Президент Колумбии Иван Дуке скептически оценил перспективы переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами в Мехико. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Дуке также отметил, что необходимо провести в стране «свободные» выборы, чтобы урегулировать политическую ситуацию.

«Любое решение, которое укрепляет диктатуру и позволяет Мадуро получить дополнительное время, усугубит худший гуманитарный кризис на нашем континенте», — подчеркнул президент Колумбии касательно ситуации в Венесуэле.

Он отметил, что хотя диалог между оппозицией, которую Дуке признает в качестве «временного правительства Венесуэлы», и официальными властями «подает надежды», нельзя быть слишком «наивными».

Президент Колумбии, который является одним из самых ярых критиков Николаса Мадуро, назвал нынешнее правительство «наркодиктатурой» и потребовал проведения свободных, прозрачных и честных выборов.

Дуке также подчеркнул, что Мадуро предоставляет убежище и защиту членам преступных вооруженных группировок, в том числе представителям «Армии национального освобождения» (ELN) и диссидентам Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Несмотря на регулярные нападки президента Дуке, власти Венесуэлы отрицают обвинения Колумбии в поддержке экстремистов. В начале августа министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил заявления президента Колумбии, обвинив его в создании наркоиндустрии, и нарушении прав человека в своей стране.

«Иван Дуке, вы не только ответственны за создание наркоиндустрии, вооруженных группировок и жесткие репрессии, но еще и являетесь воплощением олигархической тирании, которая наносит свои последние удары перед тем, как вымереть как доисторическое животное», — заявил министр в своем Twitter.

Кроме того, президент призвал ООН и международное сообщество принять меры для урегулирования миграционного кризиса, связанного с притоком венесуэльцев в Колумбию. На территории государства проживают 1,8 млн граждан Венесуэлы, которые покинули страну из-за экономических проблем.

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций. Стороны решили начать новый раунд 24 сентября.

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