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Весь мир
Пакистан готов обучать сотрудников силовых ведомств «Талибана»
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Пакистан готов обучать сотрудников силовых ведомств «Талибана»
Весь мир
Пакистан готов обучать сотрудников силовых ведомств «Талибана»
Федеральное агентство новостей  / 

Пакистан выразил готовность помочь в подготовке служб безопасности Афганистана в случае, если правительство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) обратится к Исламабаду с соответствующим запросом.

Посол Пакистана в Кабуле Мансур Ахмад Хан сообщил РИА Новости о готовности поддержать новые афганские власти, однако подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие двух стран будет полностью зависеть от заинтересованности талибов в партнерстве.

«Афганистан — суверенное государство, оно должно самостоятельно определять свои личные потребности», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что сейчас Афганистан находится на этапе формирования и укрепления новых институтов власти, после чего стране будет нужно налаживать связи с другими государствами.

На данный момент талибы сформировали свой кабинет министров, члены которого уже приступили к выполнению возложенных обязанностей.

Пакистан готов обучать сотрудников силовых ведомств для «Талибана»
Федеральное агентство новостей  / 

Пакистан и «Талибан» имеют давнюю историю двустороннего взаимодействия. Исламабад является стороной, обладающей наибольшим влиянием на радикальное движение.

Кроме того, как сообщали представители Фронта национального сопротивления (ФНС), пытавшегося противостоять власти талибов, в боях за Панджшер принимали участие бойцы Вооруженных сил Пакистана.

Как со ссылкой на свои источники сообщало издание Afghanistan International, именно пакистанские спецподразделения сыграли решающую роль в продвижении боевиков. Они хорошо ориентировались на местности и имели подробные карты территории региона, благодаря чему осуществляли корректировку ВВС. Впрочем, достоверных подтверждений участия сил Пакистана во внутреннем конфликте между талибами и сопротивлением не поступало. Нельзя исключать, что во многом этом была медийная кампания сил в Панджшере.

Дальнейшее углубление взаимодействия между «Талибаном» и Исламабадом скорее всего является лишь вопросом времени. Предстоящая коммуникация Пакистана с новыми афганскими властями будет выстраиваться исключительно с позиции конструктивного диалога. Об этом стороны договорились по итогам проведенных 22 сентября консультаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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