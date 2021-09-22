МИД РФ: Вашингтон развязал «визовую войну» против российских дипломатов

Москва, 22 сентября. Американские власти злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН и используют его для развязывания «визовой войны» с Россией, заявили в МИД РФ.

Поводом для заявления международного ведомства стал отказ Вашингтона в выдаче визы российскому депутату и дипломату Леониду Слуцкому для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Власти США откровенно злоупотребляют расположением штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, чтобы оказывать давление на другие страны, подчеркнули в министерстве.

«Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», — подчеркивается в сообщении МИД россии

Помимо США, «визовые войны» против России пытается вести и Эстония. Ранее МИД выражал решительный протест официальному Таллину, отказавшему в выдаче разрешения на въезд сотруднику российского диппредставительства в прибалтийской республике.