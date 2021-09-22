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Аналитики прогнозируют укрепление нефти и рубля после заседания ФРС
Экономика
Аналитики прогнозируют укрепление нефти и рубля после заседания ФРС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 22 сентября. 

Нефть

По словам экспертов, нефть 22 сентября держится на позитивной отметке — 75,50 долл. за баррель.

«Нефть торгуется в районе максимальных значений сентября. Основной позитивный фон — данные из Американского института нефти. Согласно им, за неделю запасы нефти сократились на 6,1 миллиона баррелей, также сократились запасы бензина — 432 тыс. Последствия урагана «Иды» в США до сих пор оказывают довольно серьезное влияние, были повреждены многие важные сооружения, добыча нефти будет сокращена до конца этого года, возможно, даже до начала следующего», — отметили экономисты.

Аналитики прогнозируют укрепление нефти и рубля после заседания ФРС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По данным бюро безопасности окружающей среды, США по уровню добычи остается на цифре 17%, уточнили эксперты. Они добавили, что дефицит предложения дает поддержку нефти, также ее оказывают и довольно высокие цены на газ.

«Спрос на нефть сейчас идет в основном от коммунальных компаний. Вчера также стало известно, что страны ОПЕК по итогам августа сократили сделку по добыче нефти на 116%, что оказалось выше процента июля. Участники рынка сегодня будут ждать данные от Министерства энергетики США. Также сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, он объявит итоги двухдневного совещания. Пока нефть чувствует себя неплохо», — рассказали аналитики.

Золото

Аналитики прогнозируют укрепление нефти и рубля после заседания ФРС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото 22 сентября торгуется в районе 1776 долларов за тройскую унцию. Поддержкой золоту выступила ситуация с китайским застройщиком Evergrande Group, который находится в преддефолтном состоянии, объяснили в «Экономике сегодня».

«Также давление на золото оказали данные США по выданным разрешениям на строительство, их количество: 1,73 миллиона, это позитивный сигнал для доллара, но негативный для золота», — подчеркнули специалисты.

Рубль и доллар

Аналитики прогнозируют укрепление нефти и рубля после заседания ФРС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Доллар укрепился и достиг отметки 93,25 по индексу DXY. Центральным событием, которое может оказать серьезное влияние на доллар, станет заседание ФРС, считают экономисты.

Что касается рубля, то он сегодня торгуется чуть ниже отметки 73 рубля за доллар.

«Тут позитивный сигнал — укрепление нефти, немного восстановились наши долговые бумаги, облигации. Заседание ФРС также может повлиять на валюту, возможно, в положительном ключе. Пока рубль стабилен, актуальным остается диапазон 72,5–74,5 рубля за доллар», — заключили аналитики.

Ранее ФАН сообщал, что дефицита пшеницы твердых сортов, используемой в производстве макарон, в России не зафиксировано. Это следует из заявления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

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доллар рубль валюта торги обзор рынков рубль и доллар
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