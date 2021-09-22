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Сотрудники зоопарка Абакана показали милую подготовку енотов к зиме

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 17:01
Общество
Сотрудники зоопарка Абакана показали милую подготовку енотов к зиме
pixabay.com

Абакан, 22 сентября. Еноты, которые живут в зоопарке Абакана, начали готовиться к зиме. Сотрудники зверинца сняли на видео процесс их обогрева.

На территории Хакасии постепенно холодает. В связи с этим обитатели абаканского зоопарка постепенно начали готовиться к наступлению зимы. Еноты Ика и Катя не стали исключением, сообщила пресс-служба зоопарка.

Сотрудники зверинца сняли видео с процессом подготовки этих экзотичных животных к холодам. На кадрах упитанные еноты лежат у себя в вольере и наблюдают за происходящим вокруг.

«Ика и Катя понемножку готовятся к зиме и это заметно, упитанность и лохматость повысилась», — отметили они.

Не так давно самый популярный енот России по кличке Витя проехал всю страну и остался жить во Владивостоке. В общей сложности милый зверь проехал около 22 тыс. км.

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абакан зоопарк енот хорошие новости россии
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