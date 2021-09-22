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Макрон планирует связаться с Байденом по телефону на фоне ситуации с подлодками
Политика
Макрон планирует связаться с Байденом по телефону на фоне ситуации с подлодками
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 22 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует переговорить с коллегой из США Джо Байденом, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

Макрон некоторое время назад провел совещание с правительством страны. Темой переговоров стала ситуация со строительством подводных лодок для Австралии. Следующим этапом станет телефонный разговор глав двух государств, уточнил Атталь.

США, Британия и Австралия ранее сообщили о формировании трехстороннего военного соглашения AUKUS. Параллельно с этим австралийские власти приняли решение отказаться от французских подлодок. Вместо этого предполагается строительство восьми атомных субмарин в Соединенных Штатах для нужд ВМС Австралии. Этапы переговоров прошли на саммите G7 в тайне от Макрона.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также заявил, что Канберра рассматривает вариант переброски британских атомных подлодок, пока проходит строительство субмарин в Аделаиде. Глава минобороны страны уже обсудил этот вопрос с коллегами из Соединенного Королевства.

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австралия байден макрон подлодки
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