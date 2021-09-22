Басилашвили неоднозначно относится к съемкам ленты о Чебурашке

Санкт-Петербург, 22 сентября. Советский и российский актер Олег Басилашвили прокомментировал планы кинематографистов выпустить фильм о любимом многими детском персонаже Чебурашке.

Народный артист СССР неоднозначно относится к появлению такой ленты на экранах. Басилашвили не может точно определить, хорошо это или плохо.

«Вы знаете, я не могу ответить на вопрос о том, правильно создатели делают фильм о нем или нет», — отметил актер в комментарии NEWS.RU.

По мнению артиста, в истории останется тот проект о Чебурашке, который будет лучше и интереснее. У Басилашвили нет принципиальных возражений против выхода подобного фильма. Как пояснил актер, если у создателей получится успешный проект, то это хорошо, а если нет, то кинокартина о детском персонаже просто «канет в бесконечность», передает телеканал «360».

Выпустить полнометражную ленту о герое, придуманном писателем Эдуардом Успенским, собирается студия «Союзмультфильм». Съемки кинокартины о Чебурашке уже стартовали в Сочи. Создатели заверили, что благодаря компьютерным технологиям персонаж будет выглядеть как настоящий.