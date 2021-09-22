Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 17:17
17:15
Политика
Владимир Путин встретится в лидерами фракций Госдумы VIII созыва 25 сентября
17:12
Общество
Либералы назначили Венедиктова виновным в провале на выборах
17:12
Политика
Правовед Монтян сообщила о двухмесячной просрочке Зеленского по платежам за ЖКХ в Крыму
17:09
Весь мир
Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку на фоне обострения отношений с Азербайджаном
17:07
Общество
Жительница Крыма продает плитку с рисунком Пикассо за 2 млн рублей
17:06
Происшествия
Сторонник Навального наказан за призывы к беспорядкам в Свердловской области
17:00
Политика
МИД РФ: Вашингтон развязал «визовую войну» против российских дипломатов
17:00
Общество
Танцующие пенсионерки-одноклассницы из Канады покорили пользователей Сети
16:59
Общество
Сотрудники зоопарка Абакана показали милую подготовку енотов к зиме
16:56
Происшествия
Рабочий остался без ноги из-за производственной аварии в Тольятти
Все новости

Басилашвили неоднозначно относится к съемкам ленты о Чебурашке

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 16:54
Общество
Басилашвили неоднозначно относится к съемкам ленты о Чебурашке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 сентября. Советский и российский актер Олег Басилашвили прокомментировал планы кинематографистов выпустить фильм о любимом многими детском персонаже Чебурашке.

Народный артист СССР неоднозначно относится к появлению такой ленты на экранах. Басилашвили не может точно определить, хорошо это или плохо.

«Вы знаете, я не могу ответить на вопрос о том, правильно создатели делают фильм о нем или нет», — отметил актер в комментарии NEWS.RU.

По мнению артиста, в истории останется тот проект о Чебурашке, который будет лучше и интереснее. У Басилашвили нет принципиальных возражений против выхода подобного фильма. Как пояснил актер, если у создателей получится успешный проект, то это хорошо, а если нет, то кинокартина о детском персонаже просто «канет в бесконечность», передает телеканал «360».

Выпустить полнометражную ленту о герое, придуманном писателем Эдуардом Успенским, собирается студия «Союзмультфильм». Съемки кинокартины о Чебурашке уже стартовали в Сочи. Создатели заверили, что благодаря компьютерным технологиям персонаж будет выглядеть как настоящий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Басилашвили неоднозначно относится к съемкам ленты о Чебурашке
чебурашка фильм басилашвили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru