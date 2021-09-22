Борьба за «Ликуд»: Нетаньяху хотят лишить лидерства в его партии

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все еще сохраняет статус председателя партии «Ликуд» и самого популярного политика среди правых сил страны. Однако его соперники по фракции также хотят активнее участвовать в жизни государства и считают, что лидеру объединения стоит уйти в тень хотя бы на некоторое время.

More voices in the Likud are beginning to wonder about the role Netanyahu played in their party’s downfall, writes @mazalm3 https://t.co/Q9povrVEA1 — Al-Monitor (@AlMonitor) September 22, 2021

Промежуточный этап

Экс-премьер покинул пост главы правительства еврейского государства три месяца назад. После очередной неудачной попытки Нетаньяху сформировать новый кабмин президент еврейского государства Реувен Ривлин поручил эту задачу лидеру партии «Еш Атид» Яиру Лапиду. Позже политик объявил о формировании новой коалиции вместе с главой объединения «Новые правые» Нафтали Беннетом. В их правительство вошло восемь фракций различной идеологии, в том числе и представляющие интересы арабского меньшинства.

Федеральное агентство новостей /

Согласно договоренности между политиками, Беннет занял пост премьер-министра на первые два года срока, после чего эти полномочия возьмет на себя Лапид, являющийся сейчас главой МИД Израиля. Кнессет одобрил противоречивый состав кабмина.

Сначала в «Ликуде» считали, что новое правительство, пришедшее к власти с минимально возможным перевесом, скоро распадется из-за непримиримых внутренних противоречий. В партии, ставшей крупнейшей оппозицией, полагали, что отлучение политического объединения от власти — лишь временное явление, а Нетаньяху вскоре вернется на свой прежний пост.

Однако новое правительство успешно справилось с препятствиями и было поддержано населением страны. И осознание данного обстоятельства подталкивает членов объединения к выводу о том, что политический провал экс-премьера стал причиной и краха всего «Ликуда» вместе со своим председателем, вынужденным отойти на задний план.

Федеральное агентство новостей /

Иммунитет Нетаньяху

Выбор главы партии, как и определение кандидатов от нее в Кнессет, лежит на 130 тысячах членах «Ликуда». Авторитет Нетаньяху оказался столь силен, что он сумел удержаться на своем посту на протяжении 12 лет подряд. Беспрецедентная популярность политика обеспечивает ему своеобразный политический иммунитет.

По мнению обозревателя израильского журнала Al-Monitor Мазала Муалема, не все лидеры «Ликуда» испытывают симпатию к экс-главе правительства. Однако в большинстве случаев однопартийцы не выступают против него, потому что рискуют оказаться в меньшинстве и проиграть во время первичных выборов депутатов от партии в Кнессет.

Так что сила Нетаньяху заключается не в особой привязанности к нему высокопоставленных членов партии, а в общественной поддержке. И эта база не оставляла политика даже тогда, когда он оказался фигурантом громких уголовных дел, касающихся коррупции.

Разбирательство становилось одной из причин, по которой экс-премьер затягивал проведение выборов — после их проигрыша он лишился неприкосновенности и следствие против него возобновилось в Окружном суде Иерусалима. Впрочем, несмотря на все обвинения политик все еще на свободе и продолжает работать.

Федеральное агентство новостей /

Ситуация изменилась

С уходом Нетаньяху с поста премьер-министра ситуация претерпела определенные изменения. Все чаще в СМИ стали появляться заявления от других членов «Ликуда», убежденных в том, что Биньямин Нетаньяху стал персоной нон грата, не позволяющей партии развиваться. Политики уверены, что если он хотя бы временно отойдет в тень, «Ликуд» сможет претендовать на право сформировать новое правительство под началом другого лидера.

What if Netanyahu retires and Likud has a new leader? Could a no-confidence vote lead to a new government?



Time will tell. https://t.co/fa2djsZEUU — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 19, 2021

Бывший министр Исраэль Кац рассказал, что после мартовских выборов и последовавших за ними коалиционных переговоров он в личной беседе предложил Нетаньяху сложить полномочия, чтобы дать партии возможность остаться у власти, однако экс-премьер отказался от этой идеи.

Публичная риторика

Такой подход председателя партии заставляет других членов «Ликуда» выбирать иную тактику. Они стремятся улучшить собственную репутацию за счет откровенных выступлений в СМИ, критикующих Нетаньяху.

Так, например, еще в прошлом году министр транспорта Мири Регев дала широко разрекламированное интервью газете Yedioth Ahronoth, в котором заявила, что члены «Ликуда» проводят дискриминационную политику внутри партии. Она отметила, что на ответственные посты в руководстве объединения очень редко попадают представители ее общины — евреев-мизрахов (арабского происхождения).

«Если члены партии продолжат избирать лидеров с белой ДНК, возникнет другой "Ликуд"», — сказала она.

Политик пригрозила, что новое контрдвижение будет учитывать интересы других еврейских этнических групп, а также пообещала, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы политического объединения после Нетаньяху.

Israel’s Mizrahi politician criticizes Likud party’s “white DNA.”



MK Miri Regev: “Sephardi Likudniks voted over the years for ‘white people’ to lead them. I think the day after Bibi Netanyahu, Likudniks will have to some soul-searching.” https://t.co/PDRYW6gtEa — Mustafa Malik (@malik_in_dc) August 23, 2021

При этом, впрочем, государственный деятель все равно похвалила премьер-министра за проделанную им работу. Однако и сам он является ярким представителем белых евреев-ашкеназов, власть которых постаралась оспорить Мири Регев.

Другие высокопоставленные чиновники «Ликуда» вроде бывшего мэра Иерусалима Нира Барката, экс-министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна и члена Кнессета Ави Дихтера уже сигнализируют о своих планах побороться за пост руководителя партии.

Обозреватель Мазал Муалем считает, что внутренние протестные настроения в правом политическом движении все более набирают обороты, захватывая даже давних сторонников председателя. Однако никто пока так и не отважился нанести прямой удар по Биньямину Нетаньяху в страхе за свое положение и требований об уходе в отставку он пока так и не получил. Законность его положения несмотря ни на что не оставляет сомнений.

Однако деструктивные внутренние процессы запущены. И многолетнее лидерство бывшего главы израильского кабмина уже не то, каким было раньше.

Future #Likud leadership candidate Nir Barkat will lobby US senators and congressmen in Washington on Wednesday and Thursday against reopening a consulate in #Jerusalem that would exclusively serve the #Palestinians.https://t.co/wT8P4vihmT — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 22, 2021

Тем не менее он все еще остается самым известным в стране политиком, возглавившим оппозицию и продолжающим свою политическую работу. Он не смог выполнить прошлых обещаний и уничтожить новое правительство Израиля, однако это не значит, что он сдался. Нетаньяху занял выжидательную позицию. Наверняка, он еще нанесет удар по своим политическим оппонентам.

И опросы общественного мнения говорят о том, что среди лидеров правой партии «Ликуд» этот политик является наиболее любимым населением — даже простые израильтяне не исключают его возвращения к руководству страной. А пока ситуация складывается таким образом, он не уступит своего лидерства.