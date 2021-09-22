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Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку на фоне обострения отношений с Азербайджаном
Весь мир
Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку на фоне обострения отношений с Азербайджаном
Prt Scr youtube.com  /  Valdai Club

Тегеран, 22 сентября. Заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель Центра политических и международных исследований при МИД Казем Саджапур прибыл в столицу Азербайджана. Он принял участие в переговорах с местными и турецкими дипломатами о перспективах развития трехстороннего сотрудничества между Тегераном, Баку и Анкарой.

Замглавы иранского МИД заявил, что между этими государствами уже имеются хорошие связи, однако текущая ситуация в регионе предоставляет множество возможностей для их расширения.

«Наша цель — выстраивать отношения, наводить мосты и укреплять сотрудничество», — сказал иранский дипломат.

Основной темой обсуждения стало изучение имеющегося потенциала стран в области торговли, транспорта и энергетики. Также стороны обсудили ситуацию в регионе и вызовы, с которыми сейчас сталкиваются три государства. Саджапур отметил, что Москве, Баку, Тегерану, Анкаре и Тбилиси стоит объединить свои усилия в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил дипломат, хотя эти страны еще «далеки от всестороннего сотрудничества, Иран, Азербайджан и Турция могут достичь аналогичного потенциала втроем».

По сообщениям СМИ Исламской Республики, замглавы МИД проведет в Баку еще около двух дней и встретится с представителями местных властей для проведения переговоров. Не исключено, что их темой станет снижение напряженности между двумя странами.

В августе власти Азербайджан вручил иранскому послу ноту протеста в связи с «незаконным проездом в Карабах» грузовиков из Исламской Республики без официального разрешения Баку. До этого подобные претензии уже высказывались в устной форме. Тегеран в дальнейшем заявил, что устранит возникшее недопонимание. Тем не менее этот конфликт обострился в первой половине сентября, когда азербайджанские пограничники начали останавливать иранские грузовые автомобили на трассе Горис — Капан и требовать оплаты таможенных пошлин и разрешения на въезд в страну. Двое водителей, провозивших цемент, были арестованы азербайджанскими спецслужбами по обвинению в незаконном пересечении границы.

Как пояснил впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно трехсторонней договоренности по Карабаху, по этой дороге могут проезжать армянские водители и грузоперевозчики, однако условия транзита иностранных товаров в документе предусмотрены не были. Это и позволило Азербайджану претендовать на сбор установленных его налоговой системой пошлин.

Тем не менее еще в начале этого года Тегеран сталкивался с активным противодействием Баку касательно транзита иранских грузов в Россию. По итогам нагорнокарабахского конфликта торговый маршрут Исламской Республики оказался на территории, контролируемой Азербайджаном, после чего его таможня резко сократила пропускную способность пограничных переходов.

В результате длинные колонны иранских грузовиков, везущие в Россию фрукты и овощи, были вынуждены ожидать проезда по нескольку дней, что приводило к порче товара. Ряд экспертов предположил, что такие действия Баку предпринял для устранения Ирана как своего основного регионального конкурента с российских рынков. До окончания войны в Карабахе Азербайджан был вынужден сотрудничать с Ираном, по территории которого проходил путь в Нахичевань. Однако после того, как Баку получил доступ в автономию по коридору через Армению, Исламская Республика лишилась основного рычага воздействия.

Помимо транзитного конфликта, напряженность в отношениях Ирана и Азербайджана усилилась и из-за совместных учений спецназа, которые Баку и Анкара провели в Нахичевани, а затем в Каспийском море. Это вызвало протест у Тегерана, который в ответ начал переброску крупных подкреплений на северо-западные рубежи, развернув там бронетанковые, артиллерийские и пехотные подразделения, а также тактические ракетные комплексы.

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