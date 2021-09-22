Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку на фоне обострения отношений с Азербайджаном

Тегеран, 22 сентября. Заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель Центра политических и международных исследований при МИД Казем Саджапур прибыл в столицу Азербайджана. Он принял участие в переговорах с местными и турецкими дипломатами о перспективах развития трехстороннего сотрудничества между Тегераном, Баку и Анкарой.

Замглавы иранского МИД заявил, что между этими государствами уже имеются хорошие связи, однако текущая ситуация в регионе предоставляет множество возможностей для их расширения.

«Наша цель — выстраивать отношения, наводить мосты и укреплять сотрудничество», — сказал иранский дипломат.

Основной темой обсуждения стало изучение имеющегося потенциала стран в области торговли, транспорта и энергетики. Также стороны обсудили ситуацию в регионе и вызовы, с которыми сейчас сталкиваются три государства. Саджапур отметил, что Москве, Баку, Тегерану, Анкаре и Тбилиси стоит объединить свои усилия в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил дипломат, хотя эти страны еще «далеки от всестороннего сотрудничества, Иран, Азербайджан и Турция могут достичь аналогичного потенциала втроем».

По сообщениям СМИ Исламской Республики, замглавы МИД проведет в Баку еще около двух дней и встретится с представителями местных властей для проведения переговоров. Не исключено, что их темой станет снижение напряженности между двумя странами.

#Azerbaijan MFA handed official note of protest to Iranian Ambassador & expressed dissatisfaction with the recent entry of various vehicles belonging to the Islamic Republic of #Iran into the #Karabakh region of Azerbaijan without the permission of official Baku. pic.twitter.com/qR1DSYjQKC — The Azeri Times (@AzeriTimes) August 11, 2021

В августе власти Азербайджан вручил иранскому послу ноту протеста в связи с «незаконным проездом в Карабах» грузовиков из Исламской Республики без официального разрешения Баку. До этого подобные претензии уже высказывались в устной форме. Тегеран в дальнейшем заявил, что устранит возникшее недопонимание. Тем не менее этот конфликт обострился в первой половине сентября, когда азербайджанские пограничники начали останавливать иранские грузовые автомобили на трассе Горис — Капан и требовать оплаты таможенных пошлин и разрешения на въезд в страну. Двое водителей, провозивших цемент, были арестованы азербайджанскими спецслужбами по обвинению в незаконном пересечении границы.

IRAN exercise near Azerbijan is a response to arrest of several Iranian truck drivers by Azerbaijan Army over carrying commercial goods such as Milk to Armenia.

Iran has given an ultimatum to Azerbaijan Republic to quickly release the drivers and their vehicles. #BreakingNews pic.twitter.com/Edzurk0zI2 — Halal Colonel (@Wild_Spiritt) September 20, 2021

Как пояснил впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно трехсторонней договоренности по Карабаху, по этой дороге могут проезжать армянские водители и грузоперевозчики, однако условия транзита иностранных товаров в документе предусмотрены не были. Это и позволило Азербайджану претендовать на сбор установленных его налоговой системой пошлин.

Тем не менее еще в начале этого года Тегеран сталкивался с активным противодействием Баку касательно транзита иранских грузов в Россию. По итогам нагорнокарабахского конфликта торговый маршрут Исламской Республики оказался на территории, контролируемой Азербайджаном, после чего его таможня резко сократила пропускную способность пограничных переходов.

????????-????????-???????? v. ???????? | Iran's army is conducting military exercises near Azerbaijani border in Karabakh as

????????Turkey, ????????Azerbaijan and ????????Pakistan conduct "Three Brothers 2021" Special Forces joint military exercises in Azerbaijan https://t.co/UQT1PbZKqe pic.twitter.com/P3IIB6Lh3b — Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) September 19, 2021

В результате длинные колонны иранских грузовиков, везущие в Россию фрукты и овощи, были вынуждены ожидать проезда по нескольку дней, что приводило к порче товара. Ряд экспертов предположил, что такие действия Баку предпринял для устранения Ирана как своего основного регионального конкурента с российских рынков. До окончания войны в Карабахе Азербайджан был вынужден сотрудничать с Ираном, по территории которого проходил путь в Нахичевань. Однако после того, как Баку получил доступ в автономию по коридору через Армению, Исламская Республика лишилась основного рычага воздействия.

Помимо транзитного конфликта, напряженность в отношениях Ирана и Азербайджана усилилась и из-за совместных учений спецназа, которые Баку и Анкара провели в Нахичевани, а затем в Каспийском море. Это вызвало протест у Тегерана, который в ответ начал переброску крупных подкреплений на северо-западные рубежи, развернув там бронетанковые, артиллерийские и пехотные подразделения, а также тактические ракетные комплексы.