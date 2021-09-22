Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку на фоне обострения отношений с Азербайджаном

Тегеран, 22 сентября. Заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель Центра политических и международных исследований при МИД Казем Саджапур прибыл в столицу Азербайджана. Он принял участие в переговорах с местными и турецкими дипломатами о перспективах развития трехстороннего сотрудничества между Тегераном, Баку и Анкарой.
Замглавы иранского МИД заявил, что между этими государствами уже имеются хорошие связи, однако текущая ситуация в регионе предоставляет множество возможностей для их расширения.
«Наша цель — выстраивать отношения, наводить мосты и укреплять сотрудничество», — сказал иранский дипломат.
Deputy Minister #Sajapur said #Iran has good relations with #Azerbaijan https://t.co/I00fhiGaBE— Azeri Daily (@AzeriDaily) September 22, 2021
Основной темой обсуждения стало изучение имеющегося потенциала стран в области торговли, транспорта и энергетики. Также стороны обсудили ситуацию в регионе и вызовы, с которыми сейчас сталкиваются три государства. Саджапур отметил, что Москве, Баку, Тегерану, Анкаре и Тбилиси стоит объединить свои усилия в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил дипломат, хотя эти страны еще «далеки от всестороннего сотрудничества, Иран, Азербайджан и Турция могут достичь аналогичного потенциала втроем».
По сообщениям СМИ Исламской Республики, замглавы МИД проведет в Баку еще около двух дней и встретится с представителями местных властей для проведения переговоров. Не исключено, что их темой станет снижение напряженности между двумя странами.
#Azerbaijan MFA handed official note of protest to Iranian Ambassador & expressed dissatisfaction with the recent entry of various vehicles belonging to the Islamic Republic of #Iran into the #Karabakh region of Azerbaijan without the permission of official Baku. pic.twitter.com/qR1DSYjQKC— The Azeri Times (@AzeriTimes) August 11, 2021
В августе власти Азербайджан вручил иранскому послу ноту протеста в связи с «незаконным проездом в Карабах» грузовиков из Исламской Республики без официального разрешения Баку. До этого подобные претензии уже высказывались в устной форме. Тегеран в дальнейшем заявил, что устранит возникшее недопонимание. Тем не менее этот конфликт обострился в первой половине сентября, когда азербайджанские пограничники начали останавливать иранские грузовые автомобили на трассе Горис — Капан и требовать оплаты таможенных пошлин и разрешения на въезд в страну. Двое водителей, провозивших цемент, были арестованы азербайджанскими спецслужбами по обвинению в незаконном пересечении границы.
IRAN exercise near Azerbijan is a response to arrest of several Iranian truck drivers by Azerbaijan Army over carrying commercial goods such as Milk to Armenia.— Halal Colonel (@Wild_Spiritt) September 20, 2021
Iran has given an ultimatum to Azerbaijan Republic to quickly release the drivers and their vehicles. #BreakingNews pic.twitter.com/Edzurk0zI2
Как пояснил впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно трехсторонней договоренности по Карабаху, по этой дороге могут проезжать армянские водители и грузоперевозчики, однако условия транзита иностранных товаров в документе предусмотрены не были. Это и позволило Азербайджану претендовать на сбор установленных его налоговой системой пошлин.
Тем не менее еще в начале этого года Тегеран сталкивался с активным противодействием Баку касательно транзита иранских грузов в Россию. По итогам нагорнокарабахского конфликта торговый маршрут Исламской Республики оказался на территории, контролируемой Азербайджаном, после чего его таможня резко сократила пропускную способность пограничных переходов.
????????-????????-???????? v. ???????? | Iran's army is conducting military exercises near Azerbaijani border in Karabakh as— Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) September 19, 2021
????????Turkey, ????????Azerbaijan and ????????Pakistan conduct "Three Brothers 2021" Special Forces joint military exercises in Azerbaijan https://t.co/UQT1PbZKqe pic.twitter.com/P3IIB6Lh3b
В результате длинные колонны иранских грузовиков, везущие в Россию фрукты и овощи, были вынуждены ожидать проезда по нескольку дней, что приводило к порче товара. Ряд экспертов предположил, что такие действия Баку предпринял для устранения Ирана как своего основного регионального конкурента с российских рынков. До окончания войны в Карабахе Азербайджан был вынужден сотрудничать с Ираном, по территории которого проходил путь в Нахичевань. Однако после того, как Баку получил доступ в автономию по коридору через Армению, Исламская Республика лишилась основного рычага воздействия.
Помимо транзитного конфликта, напряженность в отношениях Ирана и Азербайджана усилилась и из-за совместных учений спецназа, которые Баку и Анкара провели в Нахичевани, а затем в Каспийском море. Это вызвало протест у Тегерана, который в ответ начал переброску крупных подкреплений на северо-западные рубежи, развернув там бронетанковые, артиллерийские и пехотные подразделения, а также тактические ракетные комплексы.