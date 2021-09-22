Тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов оценил моральный вред от действий Facebook в 150 млн рублей

Москва, 22 сентября. Наставник волгоградского «Ротора» и экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов планирует отсудить 150 миллионов рублей у американской компании Facebook, выяснил ФАН.

Исковое заявление тренера к Facebook Inc. поступило в производство Солнцевского районного суда Москвы. Именно в 150 миллионов рублей бывший игрок национальной команды оценивает моральный вред от действий иностранной корпорации.

Хохлов потребовал не только выплатить ему компенсацию, но и обязать американскую компанию разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях на Facebook. Заседание суда по исковому зщаявлению наставника «Ротора» назначено на 5 октября на 12:00.

Поводом для обращения экс-футболиста сборной в суд стала невозможность нормально пользоваться Facebook и Instagram. Вероятно, фамилия Хохлова воспринимается модерацией соцсетей как уничижительное название представителей украинской национальности. По словам тренера, это создает проблемы даже его друзьям и знакомым.