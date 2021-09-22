Фильм «Вечные» получил рейтинг PG-13 из-за сцен насилия и мата

Москва, 22 сентября. Фильм от киностудии Marvel «Вечные» получил рейтинг PG-13 из-за откровенных сцен и нецензурной лексики, присутствующей в картине.

Рейтинг PG-13 означает, что дети до 13 лет смогут посмотреть «Вечных» только в присутствии родителей, пишет ComicBook. В России чаще всего таким картинам ставят категорию «12+» или «16+».

Как отметило издание, в фильме присутствуют сцены насилия и нецензурные высказывания. Более того, в картине есть «небольшое количество сексуального контента», что необычно для картин производства Marvel.

Режиссером фильма стала Хлоя Чжао. Она в этом году получила две статуэтки «Оскар». Награду ей вручили как лучшему режиссеру и за фильм «Земля кочевников».

«Вечные» выйдут в мировой прокат в конце октября, в России — 4 ноября. Главные роли в фильме исполнили Джемма Чан, Брайан Тайри Генри, Кит Харингтон, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и ряд других звезд.