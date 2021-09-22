Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 17:16
17:15
Политика
Владимир Путин встретится в лидерами фракций Госдумы VIII созыва 25 сентября
17:12
Общество
Либералы назначили Венедиктова виновным в провале на выборах
17:12
Политика
Правовед Монтян сообщила о двухмесячной просрочке Зеленского по платежам за ЖКХ в Крыму
17:09
Весь мир
Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку на фоне обострения отношений с Азербайджаном
17:07
Общество
Жительница Крыма продает плитку с рисунком Пикассо за 2 млн рублей
17:06
Происшествия
Сторонник Навального наказан за призывы к беспорядкам в Свердловской области
17:00
Политика
МИД РФ: Вашингтон развязал «визовую войну» против российских дипломатов
17:00
Общество
Танцующие пенсионерки-одноклассницы из Канады покорили пользователей Сети
16:59
Общество
Сотрудники зоопарка Абакана показали милую подготовку енотов к зиме
16:56
Происшествия
Рабочий остался без ноги из-за производственной аварии в Тольятти
Все новости

Минсельхоз РФ подчеркнул отсутствие дефицита пшеницы для производства макарон
Экономика
Минсельхоз РФ подчеркнул отсутствие дефицита пшеницы для производства макарон
pixabay.com

Москва, 22 сентября. Дефицита пшеницы твердых сортов, используемой в производстве макарон, в России не зафиксировано, следует из заявления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Дефицит сырья для изготовления макаронных изделий ранее отметили производители. Вместе с резким ростом цен на сырье и материалы данный фактор может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции. По словам владельца холдинга «Алтан» Валерия Покорняка, стоимость пшеницы твердых сортов за последние полторы-две недели выросла до 32-38 тысяч рублей. До этого на протяжении восьми месяцев показатель держался на уровне 28 тысяч рублей за тонну. Цены резко выросли из-за засухи в Канаде и США.

По данным статистики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспортные пошлины на российскую пшеницу демонстрируют рост десятую неделю подряд. Так, стоимость тонны пшеницы с 12,5% содержанием протеина и поставкой в начале октября увеличилась на 1 доллар, до 301 доллара франко-борт (FOB).

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минсельхоз РФ подчеркнул отсутствие дефицита пшеницы для производства макарон
пшеница минсельхоз макароны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru