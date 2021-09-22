Минсельхоз РФ подчеркнул отсутствие дефицита пшеницы для производства макарон

Москва, 22 сентября. Дефицита пшеницы твердых сортов, используемой в производстве макарон, в России не зафиксировано, следует из заявления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Дефицит сырья для изготовления макаронных изделий ранее отметили производители. Вместе с резким ростом цен на сырье и материалы данный фактор может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции. По словам владельца холдинга «Алтан» Валерия Покорняка, стоимость пшеницы твердых сортов за последние полторы-две недели выросла до 32-38 тысяч рублей. До этого на протяжении восьми месяцев показатель держался на уровне 28 тысяч рублей за тонну. Цены резко выросли из-за засухи в Канаде и США.

По данным статистики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспортные пошлины на российскую пшеницу демонстрируют рост десятую неделю подряд. Так, стоимость тонны пшеницы с 12,5% содержанием протеина и поставкой в начале октября увеличилась на 1 доллар, до 301 доллара франко-борт (FOB).