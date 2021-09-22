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Президент Сомали подтвердил намерение следовать пути экономических реформ
Весь мир
Президент Сомали подтвердил намерение следовать пути экономических реформ
freepik.com  /  natanaelginting

Могадишо, 22 сентября. Сомали продолжает идти по пути экономических реформ, несмотря на тяжелые последствия пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, усилия в этом направлении не только укрепили доверие между народом и правительством, но и улучшили контакты с зарубежными партнерами. Международные финансовые учреждения выделили ссуды, чтобы помочь государству преодолеть последствия кризиса.

«Экономические реформы являются ключом к устойчивому восстановлению и развитию Сомали», — сказал президент.

Мохамед Абдуллахи подтвердил намерение руководства страны наращивать внутренние доходы, укреплять прозрачность и надлежащее управление. Он указал на стремление к еще более тесному сотрудничеству с гражданами и партнерами, чтобы обеспечить быстрое и устойчивое восстановление Сомали.

Заявление президента прозвучало на фоне угрозы срыва предстоящего плебисцита. В стране назревает очередной политический кризис из-за недовольства старейшин местных племен занижением их роли.

Между тем власти Сомали работают над развитием цифровой экономики. В ближайший период планируется полный переход на безналичные платежи.

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