Президент Сомали подтвердил намерение следовать пути экономических реформ

Могадишо, 22 сентября. Сомали продолжает идти по пути экономических реформ, несмотря на тяжелые последствия пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, усилия в этом направлении не только укрепили доверие между народом и правительством, но и улучшили контакты с зарубежными партнерами. Международные финансовые учреждения выделили ссуды, чтобы помочь государству преодолеть последствия кризиса.

«Экономические реформы являются ключом к устойчивому восстановлению и развитию Сомали», — сказал президент.

Мохамед Абдуллахи подтвердил намерение руководства страны наращивать внутренние доходы, укреплять прозрачность и надлежащее управление. Он указал на стремление к еще более тесному сотрудничеству с гражданами и партнерами, чтобы обеспечить быстрое и устойчивое восстановление Сомали.

Заявление президента прозвучало на фоне угрозы срыва предстоящего плебисцита. В стране назревает очередной политический кризис из-за недовольства старейшин местных племен занижением их роли.

Между тем власти Сомали работают над развитием цифровой экономики. В ближайший период планируется полный переход на безналичные платежи.