SCMP: американские «одноразовые» беспилотники не годятся для воздушных боев

Пекин, 22 сентября. Характеристики перспективного американского ударного БПЛА XQ-58A Valkyrie делают его не лучшим выбором для воздушного боя, уверены военные эксперты из Китая.

Сотрудники Шэньянского института проектирования и исследования самолетов проанализировали разрабатываемый в США беспилотник XQ-58A Valkyrie и пришли к выводу, что в ходе воздушного сражения он будет абсолютно бесполезен, передает South China Morning Post. По их мнению, малая боевая эффективность БПЛА обусловлена низким уровнем маневренности образца.

ВВС США могут задействовать подобные беспилотные летательные аппараты в ходе выполнения особо опасных задач, после выполнения которых БПЛА, скорее всего, уже не вернутся назад, предположили аналитики. Они подчеркнули, что XQ-58A Valkyrie по сути являются «одноразовым» оружием, чем и обусловлена относительно низкая стоимость за одну единицу, которая составляет примерно два миллиона долларов, что дешевле обычных истребителей.

Перспективный беспилотник не слишком подходит для воздушных противостояний в том виде, в каком он существует на текущий момент, считают эксперты. Они отметили, что американцы могут попытаться улучшить ситуацию и доработать образец, однако сейчас они работают исключительно над увеличением максимальной полезной нагрузки и размеров топливных баков. Как объяснили специалисты, это говорит о том, что маневренность беспилотника является не самой значимой его характеристикой для инженеров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на успехи России в области создания военных беспилотных летательных аппаратов. В пример он привел разрабатываемый в РФ БПЛА «Хищник», а также тестируемый С-70 «Охотник», предназначенный для работы совместно с истребителем пятого поколения Су-57. По его словам, Россия сделала мощный рывок в этой сфере.

Кроме того, заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко анонсировал скорое появление на вооружении ВС РФ отечественных ударных беспилотников «Альтиус», сообщает телеканал «360». По его словам, войска уже получают такие российские БПЛА, как «Иноходец» и «Форпост».