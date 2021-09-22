Премьер Марокко объявил о коалиционном соглашении трех ведущих партий королевства

Рабат, 22 сентября. Премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш заявил, что три политические партии, набравшие наибольшее количество голосов в ходе прошедших выборов, достигли коалиционного соглашения о формировании нового правительства.

По его словам, фракции «Национальное объединение независимых» (НОН), «Подлинность и современность» (ПиС) и Социалистический союз народных сил согласились сформировать новый кабмин.

В понедельник, 10 сентября, король Мухаммад VI назначил главу НОН Аханнуша премьер-министром и распорядился сформировать новое правительство после того, как его партия заняла лидирующую позицию на выборах, получив 102 из 395 мест в парламенте.

Азиз Аханнуш заявил, что три партии разделяют основное видение будущего развития Марокко и готовы сосредоточить внимание на экономических и социальных реформах.

Его фракция пообещала создать один миллион рабочих мест, чтобы стимулировать экономику на фоне ухудшения ситуации ввиду пандемии COVID-19, распространить медицинское страхование на всех граждан, повысить зарплаты учителям и обеспечить пенсии пожилым людям.

Ранее сообщалось, что Партия справедливости и развития (ПСР), потерпевшая сокрушительное поражение на парламентских выборах в Марокко, не собирается участвовать в консультациях по формированию правительства.