Адвокат Тындик высоко оценил шансы тренера Хохлова в суде против Facebook

Заботиться о комфортном общении пользователей должны создатели социальной сети, несмотря на трудности. Об этом в беседе с ФАН рассказал адвокат Андрей Тындик.

Эксперт оценил шансы на успех главного тренера футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова, подавшего в суд на Facebook. На этот шаг бывший футболист сборной России был вынужден пойти, поскольку соцсеть постоянно блокирует все упоминания его фамилии, принимая их за пренебрежительное прозвище украинцев.

«Я уверен, что у него все получится. Вообще, это косяк Facebook. Очень много слов, которые носят двусмысленный характер. Я думаю, что Дмитрий Хохлов предпринимал шаги для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирным путем. Facebook полностью отвечает за эту ситуацию. Я думаю, у тренера все получится», — сообщил адвокат.

Андрей Тындик прокомментировал намерение Дмитрия Хохлова получить компенсацию от Facebook за причиненные неудобства.

«Бывает по-разному. Тут уж все на усмотрение суда. Предугадать ничего практически невозможно. Очень часто в случаях с еще более известными людьми, чем Дмитрий Хохлов, — например, актерам — присуждают символические компенсации. Бывают и обратные ситуации. Однако повторюсь: Facebook полностью отвечает за эту ситуацию. Я думаю, что у дела хорошие перспективы», — пояснил собеседник ФАН.

из личного архива /

Он проиллюстрировал возникшую ситуацию наглядным сравнительным примером.

«Представьте, вам продали машину, а она не едет. Вы приходите к автодилеру с жалобой, а они говорят, что ничего не могут сделать. Сложно сказать, что именно нужно сделать, но раз уж не знаете сами, тогда не торгуйте машинами. Создали электронный формат общения в виде соцсети, значит, работайте с этим, чтобы у людей не возникал дискомфорт», — подытожил адвокат.

Ранее Андрей Тындик в беседе с ФАН оценил шансы в суде бывшей американской узницы из России Миры Тэрады. По его словам, история ее ареста и содержания под стражей выглядит вопиюще.